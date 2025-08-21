Новини
Любовното риалити "Диви и красиви": Расизъм и грозни скандали

21 Август, 2025 08:17 815 11

  • диви и красиви-
  • риалити-
  • скандали

В имението бушуват всякакви драми

Любовното риалити "Диви и красиви": Расизъм и грозни скандали - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалите в „Диви и красиви“ започват да назряват. Риалитито продължава да изненадва с обрати, нови лица и нарастващо напрежение. В имението на любовта влязоха нови участници – организаторката на събития Радослава и фитнес инструкторът Асен. Появата им бе неочаквана за останалите, които не подозираха, че шоуто ще приеме нови играчи, пише show.blitz.bg.

Двамата преминаха през традиционната среща „на сляпо“, при която Асен попита директно: „Би ли имала отношения с мъж от ромски произход?“. Отговорът на Радослава – „Не! Никога не бих излязла дори и на среща с такъв човек“ – предизвика вълна от коментари.

В имението обаче вече бушуват други драми. Евгения и Джулия влязоха в остър сблъсък заради Божин, когото и двете харесват. Според Евгения, Джулия го е целунала, без да информира останалите, което доведе до бурен скандал в гримьорната. „Ти си тотално фалшива!“, обвини я Евгения, а Джулия отвърна: „До вчера ми се правите на мили, а днес ме наричате фалшива.“ Разправията продължи с нарастващо напрежение, а Евгения се разплака. Николай я утеши, насърчавайки я да бъде по-силна.


Любовта също не закъсня – Марио подари на Ванеса гердан с любовна символика, а малко след това я целуна. Ванеса побърза да сподели вълнението си с най-близката си приятелка в шоуто – Ивелина.

На другия полюс обаче са отношенията между Марсел и Ренета. Двамата, които в началото изглеждаха обещаваща двойка, обявиха край на връзката си след гръмка кавга по време на коктейл. „Аз приключвам с теб, не искам да продължаваме“, заяви Марсел, а Ренета отвърна хладно: „Аз не съм искала и да продължаваме.“



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щъркел

    5 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    08:19 21.08.2025

  • 2 арлингтън

    7 0 Отговор
    Подивяли и погрозняли.

    08:20 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отврат

    8 0 Отговор
    Снощи случайно го загледах за 3 мин и точно за толкова ми стана такъв криндж дет му викат децата, че чак ми се догади. Тотално падение за Нова, които са решили да излъчват тази аматьорщина със сбирщина измисленяци с претенции!

    Коментиран от #5

    08:31 21.08.2025

  • 5 Отврат

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отврат":

    Ааа да добавя да го кръстят "Криви и Фалшиви" най, ще му пасне!
    Айде пиша Х.. и бегам🤮

    08:33 21.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Супер прости и ограничени хора гледат тези предавания

    08:37 21.08.2025

  • 8 Госあ

    1 0 Отговор
    Що простолюдието роптае срещу цензурата, ми е непонятно ! Цензурата е здравословна. По китайските телевизии такива помии няма 💁 Председателят дори беше заявил преди време, че не му е приятно да гледа кейпоп културата, където не можеш да разбереш кой какъв е, мъж ли е, жена ли е. По китайските телевизии дават новини, спорт, музикални програми, филми- игрални, документални, исторически и научно-популярни. Не ми харесва единствено, че се прокрадват и реклами. Игралните филми, апропо са доста разнообразни и от цял свят, а китайското кино е доста свободно - в много случаи главните герои се изправят срещу корупцията в политическата система и свършват зле накрая, но са главни герои с достойнство. Като цяло главните герои в китайското кино свършват зле или умират 😅 Затова и Джак Ма е ще казал, че харесва повече американските филми, с хепиенд

    08:40 21.08.2025

  • 9 завод

    1 0 Отговор
    Липсва им Имана Хелифова.

    08:41 21.08.2025

  • 10 Гай Юлий Цезар

    2 0 Отговор
    Дайте на народа хляб и зрелища.Такива простотии не гледам!

    Коментиран от #11

    08:42 21.08.2025

  • 11 Марк Тулий Цицерон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гай Юлий Цезар":

    Гледаш и още как! Заедно с гейовете в собствените ти покой! Нали знаеш какво съм казал за тебе - Мъж за всички жени, и жена за всички мъже!

    08:48 21.08.2025