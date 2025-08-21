Любовното риалити "Диви и красиви": Расизъм и грозни скандали

Скандалите в „Диви и красиви“ започват да назряват. Риалитито продължава да изненадва с обрати, нови лица и нарастващо напрежение. В имението на любовта влязоха нови участници – организаторката на събития Радослава и фитнес инструкторът Асен. Появата им бе неочаквана за останалите, които не подозираха, че шоуто ще приеме нови играчи, пише show.blitz.bg.

Двамата преминаха през традиционната среща „на сляпо“, при която Асен попита директно: „Би ли имала отношения с мъж от ромски произход?“. Отговорът на Радослава – „Не! Никога не бих излязла дори и на среща с такъв човек“ – предизвика вълна от коментари.

В имението обаче вече бушуват други драми. Евгения и Джулия влязоха в остър сблъсък заради Божин, когото и двете харесват. Според Евгения, Джулия го е целунала, без да информира останалите, което доведе до бурен скандал в гримьорната. „Ти си тотално фалшива!“, обвини я Евгения, а Джулия отвърна: „До вчера ми се правите на мили, а днес ме наричате фалшива.“ Разправията продължи с нарастващо напрежение, а Евгения се разплака. Николай я утеши, насърчавайки я да бъде по-силна.

Любовта също не закъсня – Марио подари на Ванеса гердан с любовна символика, а малко след това я целуна. Ванеса побърза да сподели вълнението си с най-близката си приятелка в шоуто – Ивелина.

На другия полюс обаче са отношенията между Марсел и Ренета. Двамата, които в началото изглеждаха обещаваща двойка, обявиха край на връзката си след гръмка кавга по време на коктейл. „Аз приключвам с теб, не искам да продължаваме“, заяви Марсел, а Ренета отвърна хладно: „Аз не съм искала и да продължаваме.“