Семейство откри съкровище от 17-ти век при ремонт на кухнята

Двойка от Обединеното кралство случайно открила съкровище от 17-ти век, докато ремонтирала фермата си в Западен Дорсет, съобщава Popular Mechanics.

Робърт и Бети Фукс открили около 100 монети от Първата английска гражданска война, докато разкопавали пода на кухнята на вилата си в Южен Пъртън. Съкровището, скрито в керамичен съд, включвало златни монети от времето на Джеймс I и Чарлз I, както и сребърни крони, шилинги и пенсове от времето на Елизабет I.

„Една вечер съпругът ми ми се обади и ми показа находката - всички монети бяха спретнато подредени в кофа“, каза Бети Фукс. Съкровището, наречено „Съкровището на Пъртън“, наскоро беше продадено на търг на Duke’s за 75 000 долара. Експерти от Британския музей са установили, че монетите са били поставени под пода между 1642 и 1644 г., когато местните жители са крили ценности от мародерстващи войски.

През 17-ти век Дорсет е бил стратегически регион, където интересите на роялисти и парламентаристи са се сблъсквали. Много богати семейства са променяли политическите си симпатии в зависимост от обстоятелствата. Собствениците на съкровището вероятно не са оцелели във военния конфликт или не са могли да се върнат за спестяванията си.

„Ако не бяхме решили да махнем пода, монетите все още щяха да са там“, каза Бети Фукс. Откритите артефакти дават на историците по-добро разбиране за живота на обикновените хора през един от най-бурните периоди в британската история. Това е вторият подобен случай в графството – през 2019 г. фермер от Девън откри съкровище от сребърни монети от 14-ти век, докато оре нива.