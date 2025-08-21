Новини
75-годишен пенсионер поиска развод от жена си, влюбил се в изкуствен интелект

21 Август, 2025 19:58 541 5

Възрастният мъж завързал онлайн връзка с AI гадже и разговарял всеки ден с нея

75-годишен пенсионер поиска развод от жена си, влюбил се в изкуствен интелект - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В Китай 75-годишен пенсионер подаде молба за развод, понеже се влюбил във виртуално момиче, генерирано от изкуствен интелект. По информация на Beijing Daily, мъжът на име Джан се запознал с AI-генериран женски аватар в популярна социална мрежа. Общуването между двамата прераснало във всекидневна активна кореспонденция, като пенсионерът започнал да вярва, че комуникира с реална жена.

Въпреки очевидните белези на изкуствен интелект, като неестествена реч и некоординирани движения на устните, Джан станал емоционално зависим от дигиталния си събеседник и не скривал вълнението си при всяко ново съобщение. След разногласия със съпругата си, пенсионерът обявил, че иска развод, за да се посвети на "новата си любов".

Децата на Джан, обезпокоени от поведението му, успели да го убедят, че зад аватара стои не човек, а сложна AI система, предназначена да създава максимално реалистично дигитално съдържание. След намесата на близките си, Джан осъзнал измамата и се отказал от намеренията си.

Случаят не е изолиран. Китайските медии и международни платформи като Oddity Central съобщават за нарастващ брой възрастни хора, които стават жертва на AI-генерирани аватари и чатботове. Тези технологии често са насочени към самотни или социално изолирани потребители и могат да предизвикат силна емоционална зависимост или финансови загуби.

Експерти в областта на дигиталната сигурност предупреждават, че развитието на изкуствения интелект създава нови рискове за уязвими групи. Те призовават семействата да обръщат внимание на онлайн активността на своите възрастни близки и да ги информират за потенциалните опасности. Според анализатори, с напредъка на AI системите, социалното и емоционалното въздействие на подобни технологии ще продължи да расте, което изисква по-високо ниво на дигитална грамотност и превенция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 и писарка превъплатена в женски аватар

    1 1 Отговор
    е превърнала китаецо в бял човек

    20:03 21.08.2025

  • 2 Пич

    1 1 Отговор
    Започна се !!! Първо изкукуригалите дъртаци са жертвите ! А после..... когато се развие интелекта , и го напъхат в сексапилни роботи...???!!!

    20:06 21.08.2025

  • 3 ИНТЕЛИГЕНТЕН ИЗХОД

    0 0 Отговор
    Респект.

    20:15 21.08.2025

  • 4 Въпрос

    0 0 Отговор
    на вкус !

    20:17 21.08.2025

  • 5 Либерастин европеец

    1 0 Отговор
    В изкуствен черен интелект ли

    20:55 21.08.2025