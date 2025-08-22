Новини
Любопитно »
Най-възрастната жена в света стана на 116

Най-възрастната жена в света стана на 116

22 Август, 2025 05:10, обновена 22 Август, 2025 04:28 331 0

  • рожден ден-
  • британка-
  • възраст-
  • етъл кейтърам

Британката Етъл Кейтърам живее в дом за стари хора в Съри

Най-възрастната жена в света стана на 116 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британката Етъл Кейтърам - най-възрастната жена в света, празнува днес 116-ия си рожден ден, предаде АФП, цитирана от dariknews.bg, позовавайки се на дома за стари хора, в който тя живее.

Родена на 21 август 1909 г. в село в Хемпшър, Южна Англия, Кейтърам стана най-възрастната жена в света в началото на май, след като бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас почина на 116-годишна възраст.

Етъл Кейтърам живее в дом за възрастни хора в Съри, графство на юг от Лондон.

"Етъл отново реши да не дава интервюта, предпочитайки да прекара деня на спокойствие със семейството си, за да може да се наслади на момента", каза говорител на дома за стари хора.

Столетницата и семейството ѝ изказват благодарност за всички мили послания и проявения към нея интерес, допълва говорителят.

Формално Етъл Кейтърам е последният жив поданик на крал Едуард Седми, който заема британския престол до смъртта си през 1910 г.

Кейтърам е и най-възрастната британка на всички времена, според базата данни Oldest in Britain. Миналата година тя получи поздравително писмо от крал Чарлз Трети.

Източник: dariknews.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ