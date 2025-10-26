Скандална попфолк певица става водеща в bTV

След като Венета Райкова се раздели с bTV, телевизията очевидно подготвя нещо голямо. Според горещите слухове, фолкпевицата Ваня Великова е на път да превземе ефира — и то не като гост, а като водеща, пише flagman.bg. С микрофон в ръка и загадъчна усмивка, Ваня даде ясен знак: „Скоро ще ме видите в ефир.“

Това беше достатъчно, за да нажежи социалните мрежи! Феновете буквално кипят от вълнение — всички са убедени, че любимата певица ще взриви рейтинга и ще внесе глътка свеж въздух на малкия екран. Дали русата фурия ще седне на стола на Венета или ще стартира свое собствено предаване? Едно е сигурно – когато става дума за Ваня Великова, шоуто тепърва започва.

Ваня Великова е българска попфолк изпълнителка, която е нашата скандална визия и провокативни видеоклипове в YouTube. Тя става популярна с песни като „Сираче“, „Барби“ и „Близалка“, които често комбинират чалга, звучена с визии, граничещи със скандал. Присъства активно в социалните мрежи, където също поддържа провокативен образ.

Медиите я определят като интернет сензация, а някои жълти издания наричат ​​„Близалката“ заради сексуализирания ѝ публичен имидж. Появява се в редица онлайн статии, които коментират както музикалните ѝ изяви, така и визията ѝ. Засега няма достъпна информация за личния живот или образование, а образът е по-скоро продукт на попкултурен PR, отколкото на традиционния музикален път.