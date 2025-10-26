Новини
Любопитно »
Скандална попфолк певица става водеща в bTV

Скандална попфолк певица става водеща в bTV

26 Октомври, 2025 15:13 1 545 9

  • ваня великова-
  • попфолк певица-
  • водеща-
  • btv

Ваня Великова е българска попфолк изпълнителка, популярна с песни като „Сираче“, „Барби“ и „Близалка“

Скандална попфолк певица става водеща в bTV - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След като Венета Райкова се раздели с bTV, телевизията очевидно подготвя нещо голямо. Според горещите слухове, фолкпевицата Ваня Великова е на път да превземе ефира — и то не като гост, а като водеща, пише flagman.bg. С микрофон в ръка и загадъчна усмивка, Ваня даде ясен знак: „Скоро ще ме видите в ефир.“

Това беше достатъчно, за да нажежи социалните мрежи! Феновете буквално кипят от вълнение — всички са убедени, че любимата певица ще взриви рейтинга и ще внесе глътка свеж въздух на малкия екран. Дали русата фурия ще седне на стола на Венета или ще стартира свое собствено предаване? Едно е сигурно – когато става дума за Ваня Великова, шоуто тепърва започва.

Ваня Великова е българска попфолк изпълнителка, която е нашата скандална визия и провокативни видеоклипове в YouTube. Тя става популярна с песни като „Сираче“, „Барби“ и „Близалка“, които често комбинират чалга, звучена с визии, граничещи със скандал. Присъства активно в социалните мрежи, където също поддържа провокативен образ.

Медиите я определят като интернет сензация, а някои жълти издания наричат ​​„Близалката“ заради сексуализирания ѝ публичен имидж. Появява се в редица онлайн статии, които коментират както музикалните ѝ изяви, така и визията ѝ. Засега няма достъпна информация за личния живот или образование, а образът е по-скоро продукт на попкултурен PR, отколкото на традиционния музикален път.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ъхъ

    15 0 Отговор
    Айде нема нужда😉

    15:17 26.10.2025

  • 2 Професор

    13 1 Отговор
    Абе кой нормален гледа телевизия. Ако ще по бТВ Азис чисто гол само по прашка и токчета да води новините. Аз съм си свалил менте Ютуб на телевизора и си гледам каквото искам без реклами.

    15:19 26.10.2025

  • 3 босфор

    5 0 Отговор
    теве

    15:23 26.10.2025

  • 4 Даа

    9 0 Отговор
    След Славчо ,не може да има изненади ,все по надолу

    15:28 26.10.2025

  • 5 123456

    4 0 Отговор
    заи би ! на Гошо тошев близалката !

    15:33 26.10.2025

  • 6 Весело

    3 0 Отговор
    Близалке давам 20 евро да ми ближеш микрофона.

    15:34 26.10.2025

  • 7 Умирам си за таз фолкаджийка!

    3 0 Отговор
    През предаването на винетка минавах със 100км в час, през тазище минавам с 300!

    Коментиран от #8

    15:36 26.10.2025

  • 8 Дончо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Умирам си за таз фолкаджийка!":

    Има и по-добър вариант. Да изхвърлиш целия светещ кашон, който държиш на най-централно място и постояно го гледаш...

    15:50 26.10.2025

  • 9 ?!?!

    0 0 Отговор
    Не знаех, че има такава певица...

    16:05 26.10.2025