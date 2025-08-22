Меган Маркъл готви паста с часовник на принцеса Даяна (ВИДЕО)

Американската актриса Меган Маркъл готви паста с луксозни бижута, отбеляза Daily Mail.
Съпругата на принц Хари сподели рецепта за паста с лимонов сок с абонатите си. В публикуваните кадри тя приготвя ястие с аксесоари на обща стойност 237 хиляди паунда. Маркъл носеше часовник от бижутерската къща Cartier, който преди това е принадлежал на принцеса Даяна.
Филмовата звезда носеше още златна гривна Cartier Love, гривна от луксозната марка Jennifer Meyer и няколко пръстена, сред които годежен с диамант.
Оценка 5 от 1 гласа.
1 Пич
09:22 22.08.2025
2 Факт
09:23 22.08.2025
3 дедо Флашко
09:27 22.08.2025
4 попара
09:28 22.08.2025
5 Коня Солтуклиева
.. Джейми Оливър разправя, как веднъж готвил по без нищо/било голрщо/ и като отворил фурната на печката--опарил разни работи... :))
09:39 22.08.2025