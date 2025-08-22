Меган Маркъл готви паста с часовник на принцеса Даяна (ВИДЕО)

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Фокусът е върху тялото и ежедневните навици. Ако усещате умора или липса на концентрация – това е знак да се погрижите за себе си. Позволете си да се движите по-бавно и с внимание към дребните жестове.

Водолей (21.01 - 19.02) Възможно е да преосмисляте важна връзка или разговор, който е оставил следа. Дайте пространство и на себе си, и на другите. Денят е подходящ за проява на вътрешна мъдрост и деликатност.

Козирог (23.12 - 20.01) Време е да се откажете от контрола върху неща, които не зависят от вас. Емоциите могат да ви изненадат с дълбочината си. Бъдете честни със себе си, без да търсите окончателни отговори.

Стрелец (23.11 - 22.12) Може да ви бъде трудно да се съсредоточите върху ежедневните ангажименти. Днес не ви се иска да бъдете в рамки, а да мечтаете и планирате. Позволете си това пътуване навътре – то ще ви обогати.

Скорпион (24.10 - 22.11) Възможно е да усетите известно забавяне в професионалните дела. Това не е застой, а естествен процес на преоценка. Поставете си въпроса: накъде искам да вървя по-нататък?

Везни (24.09 - 23.10) Мечти, идеи и вътрешни послания могат да изплуват днес. Оставете социалните мрежи и шумните разговори за друг ден. Обърнете внимание на това, което сърцето ви тихо нашепва.

Дева (24.08 - 23.09) С наближаващото новолуние във вашия знак, ще усещате нужда да подредите както мислите, така и средата си. Не се претоварвайте. Все още не е време за нов старт – а за яснота и фина настройка.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес Луната е във вашия знак, но много слаба – време за отстъпление и вътрешен диалог. Може да почувствате, че енергията ви намалява. Уважавайте този процес – той подготвя път за ново начало.

Рак (22.06 - 23.07) Фокусът се насочва към стойностите и личната ви самооценка. Възможно е да преосмисляте кое има реална стойност за вас. Избягвайте импулсивни покупки – вложете времето си в подреждане на приоритетите.

Близнаци (22.05 - 21.06) Интуитивните прозрения днес могат да се окажат по-силни от логиката. Ако усещате нужда да останете насаме с мислите си – дайте си това пространство. Споделете едва когато усетите вътрешна яснота.

Телец (21.04 - 21.05) Възможно е да се появят емоции от миналото, свързани с дома и семейството. Не ги отхвърляй – просто ги наблюдавай. Позволи си тишина и вътрешна сигурност.