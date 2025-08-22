Новини
Любопитно »
Меган Маркъл готви паста с часовник на принцеса Даяна (ВИДЕО)

Меган Маркъл готви паста с часовник на принцеса Даяна (ВИДЕО)

22 Август, 2025 09:19 756 5

  • меган маркъл-
  • принц хари-
  • принцеса даяна-
  • часовник-
  • бижута-
  • готви

Съпругата на принц Хари приготвя ястие с аксесоари на обща стойност 237 хиляди паунда

Меган Маркъл готви паста с часовник на принцеса Даяна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Меган Маркъл готви паста с луксозни бижута, отбеляза Daily Mail.

Съпругата на принц Хари сподели рецепта за паста с лимонов сок с абонатите си. В публикуваните кадри тя приготвя ястие с аксесоари на обща стойност 237 хиляди паунда. Маркъл носеше часовник от бижутерската къща Cartier, който преди това е принадлежал на принцеса Даяна.

Филмовата звезда носеше още златна гривна Cartier Love, гривна от луксозната марка Jennifer Meyer и няколко пръстена, сред които годежен с диамант.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Хахаха......Коня не готви паста , готви принц Хари ! На бавен огън !!!

    09:22 22.08.2025

  • 2 Факт

    7 0 Отговор
    Миндиянките гепат

    09:23 22.08.2025

  • 3 дедо Флашко

    8 0 Отговор
    Приготвя макарони. Пастата е десерт. Като торта,само,че е по-малка по размери.

    09:27 22.08.2025

  • 4 попара

    4 1 Отговор
    паста с луксозни бижута....КАК ЩЕ ГИ СДЪВЧЕТЕ ТЕЗИ ЛУКСОЗНИ БИЖУТА И КАК СТОМАХЪТ ВИ ЩЕ ГИ ПРИЕМЕ? НЕЩО МАЙ,А???

    09:28 22.08.2025

  • 5 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    Туй нищо не е!
    .. Джейми Оливър разправя, как веднъж готвил по без нищо/било голрщо/ и като отворил фурната на печката--опарил разни работи... :))

    09:39 22.08.2025