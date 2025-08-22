Арестуваха за нападение рапъра Лил Нас Екс, след като се разходи полугол по улицата (ВИДЕО)

Известният рапър Лил Нас Екс беше арестуван след инцидент с полицията в Лос Анджелис, потвърдиха властите. Служителите на реда са били извикани на булевард Вентура в 5:30 сутринта местно време по сигнал за мъж, който се разхождал по улицата по бельо, съобщи говорител на полицейското управление в Лос Анджелис.

След пристигането си на място, полицаите твърдят, че изпълнителят на „Old Town Road“ ги е нападнал и е бил арестуван по подозрение в нападение. След това Лил Нас Екс е отведен в болница за лечение на възможно предозиране, съобщи говорителят Чарлз Милър. BBC се е обърнала за коментар към представители на артиста.

🚨ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip🩲, bottes 👢et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Le Fil Express (@LeFilExpress) August 21, 2025

В четвъртък сутринта в TMZ се появи непотвърдено видео, на което се вижда как рапърът танцува по улицата само по бельо и каубойски ботуши, кани минувачите да се присъединят към „парти“.

Лил Нас Екс предстои да издаде своя втори студиен албум Dreamboy по-късно тази година, като вече подгрява феновете с откъси от нова музика в Instagram.

Роден като Монтеро Ламар Хил, Лил Нас Екс стана първият открито гей изпълнител, отличен с награда на Country Music Association, след успеха на „Old Town Road“ през 2019 г. Парчето спечели две награди „Грами“ и постави рекорд за най-дълго задържала се песен на първо място в класацията Billboard Hot 100 – цели 17 седмици.

През годините Лил Нас Екс неведнъж е предизвиквал противоречия, като особено остра критика от консервативни среди в САЩ получи видеото към хита „Montero (Call Me By Your Name)“, наречено „покварено“ и „зло“. В отговор на това певецът публикува в YouTube сатирично видео с монтаж на скандалната сцена, а в Twitter написа, че иска „сълзите на хейтърите да напълнят неговата чаша „Грами““.