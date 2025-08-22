Новини
Арестуваха за нападение рапъра Лил Нас Екс, след като се разходи полугол по улицата (ВИДЕО)

Арестуваха за нападение рапъра Лил Нас Екс, след като се разходи полугол по улицата (ВИДЕО)

22 Август, 2025 12:59 522 0

Рапърът е нападнал полицаи, след като бе заснет да се разхожда по бельо и във видимо нетрезво състояние

Арестуваха за нападение рапъра Лил Нас Екс, след като се разходи полугол по улицата (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Известният рапър Лил Нас Екс беше арестуван след инцидент с полицията в Лос Анджелис, потвърдиха властите. Служителите на реда са били извикани на булевард Вентура в 5:30 сутринта местно време по сигнал за мъж, който се разхождал по улицата по бельо, съобщи говорител на полицейското управление в Лос Анджелис.

След пристигането си на място, полицаите твърдят, че изпълнителят на „Old Town Road“ ги е нападнал и е бил арестуван по подозрение в нападение. След това Лил Нас Екс е отведен в болница за лечение на възможно предозиране, съобщи говорителят Чарлз Милър. BBC се е обърнала за коментар към представители на артиста.

В четвъртък сутринта в TMZ се появи непотвърдено видео, на което се вижда как рапърът танцува по улицата само по бельо и каубойски ботуши, кани минувачите да се присъединят към „парти“.

Лил Нас Екс предстои да издаде своя втори студиен албум Dreamboy по-късно тази година, като вече подгрява феновете с откъси от нова музика в Instagram.

Роден като Монтеро Ламар Хил, Лил Нас Екс стана първият открито гей изпълнител, отличен с награда на Country Music Association, след успеха на „Old Town Road“ през 2019 г. Парчето спечели две награди „Грами“ и постави рекорд за най-дълго задържала се песен на първо място в класацията Billboard Hot 100 – цели 17 седмици.

През годините Лил Нас Екс неведнъж е предизвиквал противоречия, като особено остра критика от консервативни среди в САЩ получи видеото към хита „Montero (Call Me By Your Name)“, наречено „покварено“ и „зло“. В отговор на това певецът публикува в YouTube сатирично видео с монтаж на скандалната сцена, а в Twitter написа, че иска „сълзите на хейтърите да напълнят неговата чаша „Грами““.


