Керана съблазнява с мокри морски СНИМКИ

Неустоимата водеща и певица Керана, чието истинско име е Юлия, нагази в морето с кожени ботуши и интересен стайлинг, който нажежи мрежата до червено.
Енергичната изпълнителка засне изкушаваща фотосесия край морския бряг, на която е облякла измокрена бяла риза, изцяло прилепваща по стегнатото ѝ и оформено тяло, а ефектът е ясен - лятно изкушение. Керана пише към кадрите загадъчното: "Къде ми е корабът", като отбелязва и фотографката, стояща зад пламенната фотосесия сред вълните. Към втора порция от кадрите тя отбелязва: "Десет години по море, един ден на суша".
Към оскъдния тоалет певицата е добавила и високи кожени ботуши, които не е ясно дали още стават за нещо след сблъсъка със солената вода, но пък придават още повече сексапил.
Ексцентричната визия е допълнена от прозрачни бижута и елементи, напомнящи отново на вода.
1 Сила
...??!
Коментиран от #8
16:03 22.08.2025
2 пешо
16:03 22.08.2025
3 Ицо
Коментиран от #6, #9
16:09 22.08.2025
4 ОТВРАТ
16:17 22.08.2025
5 Абе
16:18 22.08.2025
6 Защо
До коментар #3 от "Ицо":мания като...Просто показват, че продават това, което продават, а продават това, което имат за продаване.
16:19 22.08.2025
7 ООрана държава
16:20 22.08.2025
8 Герп боклуци
До коментар #1 от "Сила":Пак да гласувате за герп
16:21 22.08.2025
9 байую
До коментар #3 от "Ицо":не бе,това е сестрата на Дартанян.
16:21 22.08.2025
10 Ужасно
16:24 22.08.2025
11 Цъцъ
16:31 22.08.2025
12 Немец
16:31 22.08.2025
13 Хасковски каунь
16:32 22.08.2025
14 Славчо Начев
Коментиран от #17
16:35 22.08.2025
15 много яка
16:36 22.08.2025
16 таксиджия 🚖
16:45 22.08.2025
17 Винкело
До коментар #14 от "Славчо Начев":А, що бе на панаира в Търговище много я харчат. Всяка година е там и публиката постоянно се увеличава: 100, 130, вече 150 й ходят.
16:47 22.08.2025
18 Чак пък много яка
16:50 22.08.2025
19 урко
16:53 22.08.2025
20 Рибарски ботуши
16:55 22.08.2025
21 Счетоводител
Сещате се ;)
16:58 22.08.2025
22 кояъъъ тъъъз
16:59 22.08.2025