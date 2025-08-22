Новини
Керана съблазнява с мокри морски СНИМКИ

22 Август, 2025 15:58 1 913 22

  • керана-
  • море-
  • певица-
  • секси-
  • водеща

Водещата на "Помниш ли текста?" търси кораба си

Керана съблазнява с мокри морски СНИМКИ - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Неустоимата водеща и певица Керана, чието истинско име е Юлия, нагази в морето с кожени ботуши и интересен стайлинг, който нажежи мрежата до червено.

Енергичната изпълнителка засне изкушаваща фотосесия край морския бряг, на която е облякла измокрена бяла риза, изцяло прилепваща по стегнатото ѝ и оформено тяло, а ефектът е ясен - лятно изкушение. Керана пише към кадрите загадъчното: "Къде ми е корабът", като отбелязва и фотографката, стояща зад пламенната фотосесия сред вълните. Към втора порция от кадрите тя отбелязва: "Десет години по море, един ден на суша".

Публикация, споделена от Kerana Kosmos (@keranakosmos)

Към оскъдния тоалет певицата е добавила и високи кожени ботуши, които не е ясно дали още стават за нещо след сблъсъка със солената вода, но пък придават още повече сексапил.

Ексцентричната визия е допълнена от прозрачни бижута и елементи, напомнящи отново на вода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    23 0 Отговор
    В момента в София вали и току що се разминах с един клошар накачулен с найлони и нахлузил пластмасови торби да не му се мокрят краката
    ...??!

    Коментиран от #8

    16:03 22.08.2025

  • 2 пешо

    11 0 Отговор
    аз мога да и услужа с мачтата си

    16:03 22.08.2025

  • 3 Ицо

    33 1 Отговор
    Каква е тази мания всички жени да се маскират като проститутки и да се снимат в социалните мрежи?!

    Коментиран от #6, #9

    16:09 22.08.2025

  • 4 ОТВРАТ

    14 1 Отговор
    ПЪЛНА ОТВРАТ

    16:17 22.08.2025

  • 5 Абе

    12 0 Отговор
    Кирано баба ти и дядо ти щъ са срамуват бе

    16:18 22.08.2025

  • 6 Защо

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ицо":

    мания като...Просто показват, че продават това, което продават, а продават това, което имат за продаване.

    16:19 22.08.2025

  • 7 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Коя е герана?

    16:20 22.08.2025

  • 8 Герп боклуци

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Пак да гласувате за герп

    16:21 22.08.2025

  • 9 байую

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ицо":

    не бе,това е сестрата на Дартанян.

    16:21 22.08.2025

  • 10 Ужасно

    12 0 Отговор
    Грозно са я облекли за тази фото сесия, и с тези рибарски ботуши може да я нарекът "НА РИБА С КЕРАНА".

    16:24 22.08.2025

  • 11 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Ще я взема за риба😅

    16:31 22.08.2025

  • 12 Немец

    3 1 Отговор
    Слави и плаща много добре .

    16:31 22.08.2025

  • 13 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Мускетарка.

    16:32 22.08.2025

  • 14 Славчо Начев

    6 0 Отговор
    Добре че е ресторанта на Пейо от Имаш поща, щото никой никъде другаде не кани на участия това ходещо недоразумение.

    Коментиран от #17

    16:35 22.08.2025

  • 15 много яка

    0 5 Отговор
    но с тея "дрехи" е развалила фотосесията, пълна е със секс Керана

    16:36 22.08.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    Малиии къв е тоя вълк 🐺 грозна лелка

    16:45 22.08.2025

  • 17 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Славчо Начев":

    А, що бе на панаира в Търговище много я харчат. Всяка година е там и публиката постоянно се увеличава: 100, 130, вече 150 й ходят.

    16:47 22.08.2025

  • 18 Чак пък много яка

    0 2 Отговор
    Няма тситси, а се опитва да покаже, че има. Да си търси спонсор за тситси.

    16:50 22.08.2025

  • 19 урко

    0 0 Отговор
    слаба работа. Има къде по-вървежни на пазара на плът

    16:53 22.08.2025

  • 20 Рибарски ботуши

    0 0 Отговор
    По-скоро мотото на Керанака трябва да бъде „Къде ми е рибарската лодка?“

    16:55 22.08.2025

  • 21 Счетоводител

    0 0 Отговор
    На рендосана дъска не лягам.
    Сещате се ;)

    16:58 22.08.2025

  • 22 кояъъъ тъъъз

    1 0 Отговор
    ПРОСТИТУТКЪЪЪЪЪЪЪЪ!!!???

    16:59 22.08.2025