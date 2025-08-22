Керана съблазнява с мокри морски СНИМКИ

Неустоимата водеща и певица Керана, чието истинско име е Юлия, нагази в морето с кожени ботуши и интересен стайлинг, който нажежи мрежата до червено.

Енергичната изпълнителка засне изкушаваща фотосесия край морския бряг, на която е облякла измокрена бяла риза, изцяло прилепваща по стегнатото ѝ и оформено тяло, а ефектът е ясен - лятно изкушение. Керана пише към кадрите загадъчното: "Къде ми е корабът", като отбелязва и фотографката, стояща зад пламенната фотосесия сред вълните. Към втора порция от кадрите тя отбелязва: "Десет години по море, един ден на суша".

Към оскъдния тоалет певицата е добавила и високи кожени ботуши, които не е ясно дали още стават за нещо след сблъсъка със солената вода, но пък придават още повече сексапил.

Ексцентричната визия е допълнена от прозрачни бижута и елементи, напомнящи отново на вода.