23 Август, 2025

Тя зае 6-ото място в класацията „Азиатска икона 2025“ и продължава да впечатлява с ролите си в турски сериали

Българска актриса покори класацията „Азиатска икона 2025“ - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гюлсим Али, родом от Русе, се нареди сред най-популярните актриси в Турция и зае 6-ото място в класацията „Азиатска икона 2025“, предава Hot Arena.

Българката се състезава с актьори от Турция, Индия и Южна Корея и побеждава конкуренцията благодарение на подкрепата на хиляди фенове на телевизионни продукции в Азия.

Русенката ще участва в новия турски сериал „Плодородни земи“ заедно с Енгин Акюрек. Тя ще играе прокурор Невин - силна и решителна жена, чиято съдба се преплита с неговия герой в напрегната любовна драма, развиваща се в плодородните земи на Адана.

Гюлсим Али е родена на 18 февруари 1995 г. в Русе. Кариерата ѝ започва през 2009 г., когато на 14 години печели конкурса „Супермодел на България“. Първата ѝ роля в сериали е през 2012 г., а след това се премества в Истанбул, за да развива актьорската си кариера.

Един от първите ѝ големи успехи е сериалът „Планината на сърцата“, станал номер едно по гледаемост в Турция. През 2022 г. Гюлсим Али е обявена за най-добра актриса на Балканите, а популярността ѝ продължава да расте с почти два милиона последователи в Instagram.



