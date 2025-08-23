Новини
Синът на Лиса Кудроу по следите на майка си в Холивуд

23 Август, 2025 13:03 570 1

Джулиън Мъри Стърн прави кариера като актьор и редактор в развлекателната индустрия

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лиса Кудроу доби световна популярност с участието си в сериала „Приятели“, но актрисата не е от знаменитостите, които обичат да разкриват личния си живот, пише Lifestyle.bg.

Известно е, че тя има едно дете сина си Джулиън Мъри Стърн, роден през 1998 г., който вече не е малкото момче на актрисата.

Въпреки че не живее с родителите си, Джулиън следва стъпките на майка си в развлекателната индустрия. Той завършва University of Southern California в Лос Анджелис, а през 2021 г. получава диплома от School of Cinematic Arts с бакалавърска степен по филмова и телевизионна продукция.

През 2022 г. Джулиън печели награда от университета за работата си като редактор в късометражната комедия Wish Upon A Disco Ball.

През последните три години той активно работи в индустрията както като редактор, така и като актьор. Неговите изяви пред камера включват малки телевизионни продукции като Doomed и That's Hollywood, Baby, съобщават от InStyle.


