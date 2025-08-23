Дениз Хайрула се завръща за нови страсти в „Ергенът: Любов в рая“

„Ергенът: Любов в рая“ започва с изненади. Добре познати лица от предишни сезони отново влизат в играта. Първите кадри вече разпалиха мрежата и обещават страст, драматични конфликти и зрелище без задръжки, пише Hot arena.

Сред завръщащите се участнички е Дениз Хайрула, която днес се изявява и като подкастър. Именно при нея Даниела Рупецова за първи път говори за унижението си от Марто Елвиса в „Преди обед“.

Другото познато лице е Анна Метушева, популярна като Шермин от „Ергенът 3“. С пищни форми и дълга руса коса тя веднага беше разпозната от феновете. В играта влиза и Кристина Пламенова, която напусна твърде рано сезона с Евгени, но този път е решена да навакса.

Колоритната Теа пък разкри за участието на красивата манекенка Натали Стойчева, избрана за „Най-добър модел на 2025 г.“. Макар че Теа намекна, че също ще е част от шоуто, в представянето не се чува нейният глас. Миналото лято тя беше в „Диви и красиви“, където преживя страстен романс със Симеон Димитров, завършил с годеж и бърза раздяла.

В шоуто ще видим още модела и танцьорка Лили Естер, разпознаваема с провокативния си стил и татуировки. Очаква се и появата на Габриела Бланко, известна със своя хаплив характер, нейното участие почти гарантира скандали. Феновете смятат, че в кадрите се чува и гласът на Ферай, която казва, че ще се омъжи за този, който ѝ подари чанта. Една от най-провокативните участнички пък ще е Благовеста Бонбонова от „Ергенът 1“, запомнена със скандалния си жест към Виктор Стоянов.

Сюрпризи има и при мъжете в шоуто се завръща Виктор Русинов от последния сезон на „Ергенът“. Той вече е познат и от уебпредаването „Къщата на инфлуенсърите“, а сега влиза директно и в новия формат. Очаква се също появата на актьора Петър Данов.

Преди месец „България Днес“ съобщи, че известни лица в първия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ няма да има. Това подсказва, че бившите участници вероятно ще се включат на по-късен етап, както се прави и в американската версия. Така те ще имат шанс да разбият вече изградени връзки, а перфектно подбраният състав от остроумни и провокативни участнички обещава шоу с много страсти и скандали дори по-мащабни от тези в „Ергенът 4“.