Дениз Хайрула се завръща за нови страсти в „Ергенът: Любов в рая“

23 Август, 2025 13:42 467 7

  • дениз хайрула-
  • ергенът-
  • любов в рая

Друго познато лице е Анна Метушева

Дениз Хайрула се завръща за нови страсти в „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Ергенът: Любов в рая“ започва с изненади. Добре познати лица от предишни сезони отново влизат в играта. Първите кадри вече разпалиха мрежата и обещават страст, драматични конфликти и зрелище без задръжки, пише Hot arena.

Сред завръщащите се участнички е Дениз Хайрула, която днес се изявява и като подкастър. Именно при нея Даниела Рупецова за първи път говори за унижението си от Марто Елвиса в „Преди обед“.

Другото познато лице е Анна Метушева, популярна като Шермин от „Ергенът 3“. С пищни форми и дълга руса коса тя веднага беше разпозната от феновете. В играта влиза и Кристина Пламенова, която напусна твърде рано сезона с Евгени, но този път е решена да навакса.

Колоритната Теа пък разкри за участието на красивата манекенка Натали Стойчева, избрана за „Най-добър модел на 2025 г.“. Макар че Теа намекна, че също ще е част от шоуто, в представянето не се чува нейният глас. Миналото лято тя беше в „Диви и красиви“, където преживя страстен романс със Симеон Димитров, завършил с годеж и бърза раздяла.

В шоуто ще видим още модела и танцьорка Лили Естер, разпознаваема с провокативния си стил и татуировки. Очаква се и появата на Габриела Бланко, известна със своя хаплив характер, нейното участие почти гарантира скандали. Феновете смятат, че в кадрите се чува и гласът на Ферай, която казва, че ще се омъжи за този, който ѝ подари чанта. Една от най-провокативните участнички пък ще е Благовеста Бонбонова от „Ергенът 1“, запомнена със скандалния си жест към Виктор Стоянов.

Сюрпризи има и при мъжете в шоуто се завръща Виктор Русинов от последния сезон на „Ергенът“. Той вече е познат и от уебпредаването „Къщата на инфлуенсърите“, а сега влиза директно и в новия формат. Очаква се също появата на актьора Петър Данов.

Преди месец „България Днес“ съобщи, че известни лица в първия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ няма да има. Това подсказва, че бившите участници вероятно ще се включат на по-късен етап, както се прави и в американската версия. Така те ще имат шанс да разбият вече изградени връзки, а перфектно подбраният състав от остроумни и провокативни участнички обещава шоу с много страсти и скандали дори по-мащабни от тези в „Ергенът 4“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    6 0 Отговор
    Почнаха да претоплят стари брънтии

    13:47 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Върнали са я, докато е течаща гаранцията по сделката. Ааааа, смях и чаршаф, ООД!

    13:54 23.08.2025

  • 4 Чичо Пешо

    1 0 Отговор
    Ограничен индивид! Показа НУЛА интелект и визия, която без грим беше ужасяващо зле.

    13:56 23.08.2025

  • 5 Кравар

    2 0 Отговор
    Оууу, йеее!

    13:56 23.08.2025

  • 6 123456

    1 0 Отговор
    ей тая мерудия не спря да се ръси

    13:56 23.08.2025

  • 7 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Тия почти бяха го махнали това театро, точно защото хората не понасят споменатите участнички! Миналата година опитаха нещо малко по различно, без известни кифли, с няколко левента, та леко разведриха клишето, лекичко!! И понеже видяха няколко процента повишаване на рейтинг, мигновено решиха пак да задръстят ефира с употребявани салфетки!

    13:58 23.08.2025