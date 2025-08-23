Новини
Трагедия на снимачната площадка спря работата по „Емили в Париж 5“ във Венеция

23 Август, 2025 14:52 750 3

47-годишен помощник-режисьор почина по време на снимки, премиерата остава насрочена за Коледа

Трагедия на снимачната площадка спря работата по „Емили в Париж 5“ във Венеция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заснемането на петия сезон на хитовата поредица на „Нетфликс“ „Емили в Париж“ бе прекъснато след внезапната смърт на помощник-режисьор във Венеция само дни преди финала на снимките, съобщава ДПА, предава БТА.

Починалият е 47-годишен италианец, който колабирал на снимачната площадка в луксозен хотел в града. Медицинските екипи не успели да го реанимират, като първоначалните предположения са за сърдечен удар.

Все още не е ясно колко дълго ще бъдат спрени снимките. Макар сюжетът на сериала да се развива основно в Париж, част от новия сезон се заснема в Италия, в Рим и Венеция. Сцените в Рим бяха реализирани още през май, а работата във Венеция трябваше да продължи до понеделник.

Италианските медии съобщават, че трагичният инцидент е станал в един от най-емблематичните хотели на града - Danieli. Загиналият е роден във Венеция и е имал дългогодишна кариера в международната филмова индустрия. Градската управа изрази съболезнования на семейството му.

От „Нетфликс“ потвърдиха, че премиерата на петия сезон остава насрочена за дните преди Коледа.

Междувременно сюжетната линия, в която героинята на Лили Колинс изоставя Париж в полза на Рим, вече предизвика недоволство във Франция, включително и реакция от най-високо ниво директно от Елисейския дворец. Популярността на сериала в последните сезони допринесе за значителен ръст на туристите в Париж и превърна града в още по-желана дестинация за феновете на продукцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж

    1 0 Отговор
    Грозния пеликан праща малоумния си брат да говоре глупости 🥳🤭🤣💯🤭🥳

    14:57 23.08.2025

  • 2 Пророк

    1 1 Отговор
    Някой българки Никога в тоя живот няма да пипнат хубав мъж , амин 🥳🤭💯🤣

    15:07 23.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.