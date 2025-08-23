Принцеса Мете-Марит на Норвегия празнува рожден ден в сянката на скандал с първородния си син

На съпругата на норвежкия престолонаследник принц Хокон, принцеса Мете-Марит, се струпаха множество трудности през последните месеци. Освен задълбочаващи се здравословни проблеми, тя е изправена и пред тежко лично изпитание: първородният ѝ син ще бъде съден за изнасилвания и още десетки престъпления, пише Lifestyle.bg.

На 19 август Мете-Марит навърши 52 години, а само ден по-рано, на 18 август, 28-годишният ѝ син Мариус Борг Хойби получи обвинения по 32 точки. Процесът срещу него се очаква да започне през януари 2026 г.

Въпреки скандала, в официалния Instagram профил на норвежкото кралско семейство се появи кратка честитка: „Честит рожден ден на принцеса Мете-Марит“, придружена от неин портрет, заснет от фотографката Карина Йохансен.

Мнозина норвежци обаче очакваха реакция и по повод обвиненията срещу Хойби. Това се случи именно на 19 август, когато принц Хокон, съпруг на Мете-Марит, взе участие в бизнес конференция.

„Ще продължим да изпълняваме задълженията си по най-добрия възможен начин, както винаги сме правили. Всеки, свързан с този случай, със сигурност е изправен пред предизвикателства и му е трудно“, заяви престолонаследникът.

Мариус Борг Хойби е син на Мете-Марит от връзка преди брака ѝ с Хокон. Заедно със съпруга си тя има още две деца 21-годишната принцеса Ингрид-Александра и 19-годишния принц Свере Магнус, припомня Hello.