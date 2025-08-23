Новини
Принцеса Мете-Марит на Норвегия празнува рожден ден в сянката на скандал с първородния си син

23 Август, 2025 17:29 772 3

Докато кралското семейство честити 52-ия ѝ рожден ден, Мариус Борг Хойби е изправен пред сериозни обвинения и предстоящ процес

Принцеса Мете-Марит на Норвегия празнува рожден ден в сянката на скандал с първородния си син - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На съпругата на норвежкия престолонаследник принц Хокон, принцеса Мете-Марит, се струпаха множество трудности през последните месеци. Освен задълбочаващи се здравословни проблеми, тя е изправена и пред тежко лично изпитание: първородният ѝ син ще бъде съден за изнасилвания и още десетки престъпления, пише Lifestyle.bg.

На 19 август Мете-Марит навърши 52 години, а само ден по-рано, на 18 август, 28-годишният ѝ син Мариус Борг Хойби получи обвинения по 32 точки. Процесът срещу него се очаква да започне през януари 2026 г.

Въпреки скандала, в официалния Instagram профил на норвежкото кралско семейство се появи кратка честитка: „Честит рожден ден на принцеса Мете-Марит“, придружена от неин портрет, заснет от фотографката Карина Йохансен.

Мнозина норвежци обаче очакваха реакция и по повод обвиненията срещу Хойби. Това се случи именно на 19 август, когато принц Хокон, съпруг на Мете-Марит, взе участие в бизнес конференция.

„Ще продължим да изпълняваме задълженията си по най-добрия възможен начин, както винаги сме правили. Всеки, свързан с този случай, със сигурност е изправен пред предизвикателства и му е трудно“, заяви престолонаследникът.

Мариус Борг Хойби е син на Мете-Марит от връзка преди брака ѝ с Хокон. Заедно със съпруга си тя има още две деца 21-годишната принцеса Ингрид-Александра и 19-годишния принц Свере Магнус, припомня Hello.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Принцът

    3 2 Отговор
    Вижте му мутрата правете си изводи.

    17:42 23.08.2025

  • 2 Какъв

    4 2 Отговор
    да е синът ѝ от предишна връзка , роден без брак в период , когато тя е била зависима от дрогата , а прическата ѝ - бръсната глава ! Баща ѝ алкохолик , самата тя е живеела от социални помощи ! Принцът я залюбва и я прави принцеса !

    Коментиран от #3

    17:47 23.08.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв":

    Тека е в страната на правите краставици , Родител 1 и Родител 2!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    18:03 23.08.2025