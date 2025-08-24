Кораб, изгубен преди десетилетия, най-накрая беше открит

На дъното на Филипинско море, на дълбочина 6 895 метра, почива героят от Втората световна война - разрушителят USS Samuel B. Roberts, известен като Sammy B. Откритието е направено на 22 юни 2022 г. от изследователя милиардер Виктор Весково и специалиста по сонари Жереми Моризе, предава Lifestyle.bg.

Sammy B е бил 93-метров ескортен разрушител от американския флот. През октомври 1944 г., по време на битката при Самар (част от гигантската битка в залива Лейте), корабът влиза в неравен сблъсък с мощна флотилия на Императорския японски флот.

Въпреки по-малкия размер и по-слабото въоръжение, екипажът му се сражава отчаяно, за да защити останалата част от флота. Този подвиг остава в историята като един от най-героичните моменти на американските военноморски сили - борба с почти нулеви шансове, която вдъхновява и до днес. В крайна сметка корабът е превъзхождан и потъва, отнемайки живота на 89 от общо 224 моряци.

Местоположението на Sammy B остава загадка в продължение на десетилетия. За да го открие, екипът на Caladan Oceanic извършва шест гмуркания с подводници и сонарни системи между 17 и 24 юни 2022 г. На 18 юни те идентифицират отломките по уникалната тройна торпедна установка, а при следващото гмуркане откриват целия корпус - разделен на две части и лежащ върху наклонено дъно почти 7 километра под повърхността.

Така Sammy B се превръща в най-дълбоко изследвания корабокрушенец в историята, изпреварвайки предишния рекордьор - USS Johnston (6 469 метра), също проучен от Весково година по-рано.

„Беше невероятна чест да открием този легендарен кораб и да разкажем отново историята на неговия героизъм“, споделя Весково. „Винаги ще изпитвам респект към невероятната смелост на тези, които се сражаваха срещу напълно преобладаващи сили така героично,“ цитира го IFL Science.