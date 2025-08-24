Новини
Кораб, изгубен преди десетилетия, най-накрая беше открит

24 Август, 2025

Героичният разрушител от Втората световна война лежи на 6 895 метра под Филипинско море

Кораб, изгубен преди десетилетия, най-накрая беше открит - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На дъното на Филипинско море, на дълбочина 6 895 метра, почива героят от Втората световна война - разрушителят USS Samuel B. Roberts, известен като Sammy B. Откритието е направено на 22 юни 2022 г. от изследователя милиардер Виктор Весково и специалиста по сонари Жереми Моризе, предава Lifestyle.bg.

Sammy B е бил 93-метров ескортен разрушител от американския флот. През октомври 1944 г., по време на битката при Самар (част от гигантската битка в залива Лейте), корабът влиза в неравен сблъсък с мощна флотилия на Императорския японски флот.

Въпреки по-малкия размер и по-слабото въоръжение, екипажът му се сражава отчаяно, за да защити останалата част от флота. Този подвиг остава в историята като един от най-героичните моменти на американските военноморски сили - борба с почти нулеви шансове, която вдъхновява и до днес. В крайна сметка корабът е превъзхождан и потъва, отнемайки живота на 89 от общо 224 моряци.

Местоположението на Sammy B остава загадка в продължение на десетилетия. За да го открие, екипът на Caladan Oceanic извършва шест гмуркания с подводници и сонарни системи между 17 и 24 юни 2022 г. На 18 юни те идентифицират отломките по уникалната тройна торпедна установка, а при следващото гмуркане откриват целия корпус - разделен на две части и лежащ върху наклонено дъно почти 7 километра под повърхността.

Така Sammy B се превръща в най-дълбоко изследвания корабокрушенец в историята, изпреварвайки предишния рекордьор - USS Johnston (6 469 метра), също проучен от Весково година по-рано.

„Беше невероятна чест да открием този легендарен кораб и да разкажем отново историята на неговия героизъм“, споделя Весково. „Винаги ще изпитвам респект към невероятната смелост на тези, които се сражаваха срещу напълно преобладаващи сили така героично,“ цитира го IFL Science.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    "В крайна сметка корабът е превъзхождан и потъва" - Гугъл Транслейт си прави майтап...

    09:10 24.08.2025

  • 2 Голям

    1 0 Отговор
    Праз, на кой му пука! Безумни пълнежи!

    09:11 24.08.2025

  • 3 Малайзия Еърлайнс

    1 0 Отговор
    След 50г ще намерят и Боинга на Малайзийските авиолинии, който изчезна геройски, сражавайки се с превъзхождащите го извънземни.

    Както и други измислици ще се намерят.

    09:12 24.08.2025

  • 4 Сзо

    0 0 Отговор
    Новина от преди 3 години???!!!

    09:13 24.08.2025