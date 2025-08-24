Новини
Отровно животно предизвика тревога на испански плаж

24 Август, 2025 09:21

Син дракон - миниатюрният хищник, който впечатлява с красота и отрова

Отровно животно предизвика тревога на испански плаж - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В началото на лятото бяхме изненадани от новината, че в Черно море са открити екземпляри от тропическата дълбоководна риба-балон, причината за което отново беше глобалното затопляне, пише Lifestyle.bg.

Оказва се обаче, че миграцията на тропически животни в европейски води не е единичен случай. Наскоро плажовете на Гуардамар дел Сегура в испанската провинция Аликанте бяха временно затворени заради открито отровно морско същество.

Два екземпляра от рядко срещания и силно отровен морски охлюв син дракон (Glaucus atlanticus) бяха намерени на брега.

Миниатюрно, но опасно

Въпреки малкия си размер, около 4 см, това красиво същество е хищник. То използва отровни клетки за лов и защита, като се храни с едни от най-опасните морски обитатели, включително смъртоносната португалска галера (Physalia physalis).

Най-забележителната способност на синия дракон е да съхранява жилещите клетки на португалската галера в своите израстъци, което го прави също толкова опасен за хищниците.

От морското дъно до плажа

Обикновено тези охлюви обитават морското дъно, но синият дракон се носи по повърхността на океана, като поглъща въздушно мехурче. Това го прави уязвим на капризите на времето и често води до изхвърляне на брега при силни ветрове, вероятната причина за появата му на плажовете на Аликанте.

Контакт с животното може да причини силна болка, гадене и повръщане, а в някои случаи и болезнени изгаряния по кожата.

Забрана за къпане и засилено наблюдение

Кметът на Гуардамар, Хосе Луис Саес, обяви забрана за къпане и предупреди жителите и туристите да не докосват съществата, дори с ръкавици. Местната полиция също издаде предупреждение, като подчерта, че ще се извършва засилено наблюдение на плажовете и ще се предоставя актуална информация за развитието на ситуацията, съобщават Sky News.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИВАН

    4 3 Отговор
    Да предупредят хората - може, но да забраняват къпането, заради някакво ужилване - това вече е прекалено.

    09:40 24.08.2025

  • 2 То с такива платени еколози

    6 0 Отговор
    В Черно море НЕ са открити екземпляри от тропическата дълбоководна риба-балон, поради сероводорода с повишаваща се концентрация под 70 метра.

    10:03 24.08.2025

  • 3 Истината

    6 1 Отговор
    В Гърция е пълно с отровни морски таралежи, но никой никога не е писал за тях. Десетки парализирани се влачат по клиниките всеки ден за 200 евро спасителна инжекция.

    10:06 24.08.2025