Doja Cat стартира ерата на Vie с новия си сингъл „Jealous Type“

25 Август, 2025 09:11

С новата песен идва и още една голяма новина – звездата обяви първото си турне в Нова Зеландия, Австралия и Азия

Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световната суперзвезда Doja Cat официално обяви премиерната дата на дългоочаквания си пети студиен албум Vie. Колекцията излиза на 26 септември 2025 г.,а днес е премиерата на първия сингъл „Jealous Type“ - фънк и диско-поп парче с отчетливо ретро звучене, вдъхновено от 70-те и 80-те години. То разглежда темите за любов, ревност и лични граници – представени с характерния за Doja Cat хумор и ирония. Зад трака стоят самата Doja Cat заедно с Ari David Starace, Jack Antonoff и Y2K.

С новата песен идва и още една голяма новина – Doja Cat обяви първото си турне в Нова Зеландия, Австралия и Азия. „Ma Vie World Tour“ стартира на 18 ноември в Окланд и ще премине през Пърт, Мелбърн, Сидни, Манила, Токио и други градове, преди да завърши на 21 декември в Kaohsiung Arena в Тайван. Това е първата ѝ обиколка в този регион и обещава да бъде едно от най-очакваните музикални събития на годината. Предстои да бъдат обявени допълнителни дати.

Doja Cat е сред най-иновативните и провокативни изпълнители на съвременната сцена. Известна с хитовете си „Say So“, „Kiss Me More“ и „Paint The Town Red“, тя съчетава в творчеството си поп, хип-хоп и R&B, като винаги изненадва със смели визии и нестандартен артистичен подход. Само за няколко години тя се превърна в един от най-разпознаваемите артисти в световната музика.


