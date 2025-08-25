Разкри тайната: Христо Калоферов показа съпругата си (СНИМКА)

Известният журналист и водещ на новините по Нова телевизия Христо Калоферов за първи път разкри публично коя е жената до него с публикация в социалните мрежи. На кадър, споделен в профила му, новинарят показва съпругата си - психоложка на име Мила.

Двамата досега не се бяха появявали никога заедно на официални събития, което им спечели репутацията на едно от най-дискретните семейства в българския шоубизнес. Ясно е обаче, че двамата имат дете - син, който също пазят далеч от любопитни очи, макар че водещият понякога публикува снимки на наследника си.

Снимката, публикувана във Фейсбук профила на Калоферов, е придружена от закачлив надпис: „Популярна наша психоложка е забелязана в компанията на чаровен и млад мъж по родното Черно море!“ Мила също реагира на публикацията, като написа: „Пък и хубавец на всичко отгоре. Lucky me!“

Двойката все пак не издава пред потребителите на социалните мрежи кога са се венчали, нито пък каквито и да е подробности около тайната им сватба. Булката потвърди официално в социалните мрежи, че вече носи фамилията Калоферова, с което накара мнозина фенки на синеокия Христо Калоферов да ѝ завиждат.