Мартина от "Ергенът 4" завъртя главата на милионерски син

След като си спечели нова вълна от слава в риалити шоуто „Ергенът”, Мартина Петрова успя да срещне любовта извън шоуто. От няколко месеца тунингованата брюнетка е залюбила млад милионерски наследник, пише „Уикенд”.

Новоизлюпената светска двойка – Мартина и Алберто Кременов, син на бизнесмена Аладин Кременов и част от фамилията зад спортния бранд „Флайър” - е засечена в луксозен ресторант на морето.

Двамата са били в изключително близки отношения, а очевидци твърдят, че „химията между тях е била повече от очевидна”.„Видях ги как си държаха ръцете под масата и се опипваха!“, разказва анонимен източник от заведението. Според други приближени, Мартина и Алберто се запознали на светско парти във Варна преди около два месеца, но нещата между тях се получили още веднага.

„Тя знае какво иска и го постига. А той не е свикнал да му отказват. Идеална комбинация – огън и пари“, коментира приближен на Алберто.

В последните дни двамата били засичани не само на вечеря, но и на луксозно яхтено пътуване в Гърция, където според слухове Мартина вече се представя като „бъдещата госпожа Кременова“, но младият Алберто все още няма такива планове. Той е около 10 години по-малък от риалити героинята, но това не пречи на любовта им. Кременов явно се води от максимата „Хвани си кака да те отрака”.

От известно време Мартина, която беше сред фаворитките на Мартин Николов - Елвиса, не спира да рекламира спортните дрехи на бащата на младежа, които се шият в Димитровград. За рекламните материали тя дори е уредила и приятелките си от шоуто Бранимира и Любомира. Влюбената двойка все още не е афиширала публично връзката си.