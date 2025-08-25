Новини
Мартина от "Ергенът 4" завъртя главата на милионерски син

25 Август, 2025 14:31 1 495 17

Брюнетката, която бе една от фаворитките на Мартин Елвиса, е забелязана в компанията на млад милионер

Мартина от "Ергенът 4" завъртя главата на милионерски син - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като си спечели нова вълна от слава в риалити шоуто „Ергенът”, Мартина Петрова успя да срещне любовта извън шоуто. От няколко месеца тунингованата брюнетка е залюбила млад милионерски наследник, пише „Уикенд”.

Новоизлюпената светска двойка – Мартина и Алберто Кременов, син на бизнесмена Аладин Кременов и част от фамилията зад спортния бранд „Флайър” - е засечена в луксозен ресторант на морето.

Двамата са били в изключително близки отношения, а очевидци твърдят, че „химията между тях е била повече от очевидна”.„Видях ги как си държаха ръцете под масата и се опипваха!“, разказва анонимен източник от заведението. Според други приближени, Мартина и Алберто се запознали на светско парти във Варна преди около два месеца, но нещата между тях се получили още веднага.

„Тя знае какво иска и го постига. А той не е свикнал да му отказват. Идеална комбинация – огън и пари“, коментира приближен на Алберто.

В последните дни двамата били засичани не само на вечеря, но и на луксозно яхтено пътуване в Гърция, където според слухове Мартина вече се представя като „бъдещата госпожа Кременова“, но младият Алберто все още няма такива планове. Той е около 10 години по-малък от риалити героинята, но това не пречи на любовта им. Кременов явно се води от максимата „Хвани си кака да те отрака”.

От известно време Мартина, която беше сред фаворитките на Мартин Николов - Елвиса, не спира да рекламира спортните дрехи на бащата на младежа, които се шият в Димитровград. За рекламните материали тя дори е уредила и приятелките си от шоуто Бранимира и Любомира. Влюбената двойка все още не е афиширала публично връзката си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    20 0 Отговор
    Милионер ама на ишлеме.

    14:33 25.08.2025

  • 2 Дон Маскарпоне

    8 1 Отговор
    Големите умове коментират идеи, дребните - хората.

    14:33 25.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Този арабин ще я забули и напъха в харема.

    Коментиран от #10

    14:34 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    Щеше да е новина , ако беше се хванала с някой заварчик😀

    14:35 25.08.2025

  • 6 Ем чи ко пък

    10 0 Отговор
    Дреме ми на баобаба!

    14:35 25.08.2025

  • 7 Трол

    8 0 Отговор
    Утре ще имаме новина как някоя участничка се е омъжила за Али Баба и 40-те разбойника.

    14:35 25.08.2025

  • 8 Пич

    10 0 Отговор
    Този не знае как се изкарват два лева и харчи на тате парите ! Снимката показва по малко мозък и от Гущеров ! Значи момето ще го сготви както Отварачката готви нейните пациенти !

    Коментиран от #9

    14:40 25.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Въздухар.Баща му е управител на спортна фирма на Божков с малък оборот.

    14:41 25.08.2025

  • 10 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    По-скоро руснак. Журналята пак са сбъркали имената. Като една журналистка преди време прекръсти одит фирмата Ърнст енд Янг на Ърнестян.

    14:42 25.08.2025

  • 11 Коста

    6 0 Отговор
    Аиуу ква романтика и изстинска любов. В която пари няма т значение

    14:43 25.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    В Галиче има един циганин Алдин, който е много богат. Сигур е гепнала някой от ромската фамилия.

    14:45 25.08.2025

  • 14 Антикомуне

    2 0 Отговор
    То това им е целта на мифлите, златотърсачките. Да намерят някой балък, да им направи дете и после само да се разхожда из Мола. Пропилян и бе, мислене живот, но като го гледам на снимката синчето, то тя ще му е тамън. Момчето е фитнес маниак, кара БМВ, идеална комбинация са си. 😂😂😂

    14:54 25.08.2025

  • 15 Димо Падалски, легендата

    3 0 Отговор
    Поредната "неочаквана" новина. Сводни.ческото предаване "Ергенът" намерило клиентела на поредната участничка, цъ-цъ...

    15:00 25.08.2025

  • 16 Раев

    4 0 Отговор
    Да и е честит Али Кемалов,хахаха

    15:07 25.08.2025

  • 17 Един

    1 0 Отговор
    Това са едни национално промотирани проститутки - не е нещо да се гордеем!

    15:43 25.08.2025