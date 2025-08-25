Мария Бакалова загатна за нов филм с кеч звездата Дейв Батиста (СНИМКА)

Българската актриса Мария Бакалова, която през последните години успешно се утвърди като едно от ярките имена в Холивуд, публикува в социалните мрежи снимка заедно с колегата си Дейв Батиста — бивша кеч звезда, с когото си партнира в "Пазителите на Галактиката". Кадърът бе придружен от посланието „Един много, много хубав ден“, но остава неясно къде точно е направена снимката и дали появата ѝ сигнализира за нов съвместен проект между двамата, за което много от техните фенове изразиха подозрения.

Мария Бакалова и Дейв Батиста се познават добре от снимките на успешната холивудска продукция „Пазители на галактиката Vol. 3“, която излезе на екран през 2023 година. В блокбъстъра Батиста продължава да изпълнява ролята си на Дракс Разрушителя, а Бакалова даде гласа си на кучето Космо — персонаж, изпратен в космоса от Съветския съюз, който бързо се превърна в любимец на феновете.

Интерес към нейното участие бе заявен още преди началото на снимките от режисьора Джеймс Гън, който официално обяви кастинга ѝ в социалните мрежи. Любопитна подробност е, че сред първите, които реагираха на новината, бяха самият Батиста и холандският кикбоксьор и актьор Рико Верхувен, също с опит на снимачната площадка, включително и в България.

В последните дни Мария Бакалова е активна в социалните мрежи, като по-скорошни публикации я показват в Лондон — град, в който актрисата често работи и пребивава. Почитателите ѝ предполагат, че тя се готви за нова роля, по която информацията все още е пазена в тайна, както е традиционно при големите и касови холивудски продукции. В допълнение към успешните си изяви на голям екран, през последния месец Бакалова даде гласа си и на героинята Пигтейл в анимационния филм „Лошите момчета 2“, който дебютира в кината в края на юли и сега се радва на огромен зрителски интерес, включително и у нас.