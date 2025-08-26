Леопард разкъса парализиран фермер, заспал в къща без врата

Възрастен фермер е станал жертва на нападение от леопард в Индия, съобщава Times of India.

Трагичният инцидент е станал в село Паласкхеда, Махаращра. 65-годишният парализиран Субаш Какде е спал в нова къща, построена по правителствена програма. Вратите в сградата все още не били монтирани. През нощта звярът влязъл в къщата, нападнал Какде и го разкъсала на парчета. Синът на фермера е намерил тялото в локва кръв сутринта, а парамедиците са го обявили за мъртъв, преди да откарат тялото му в болницата.

Лесовъди са взели биологични проби за анализ, за ​​да потвърдят участието на леопарда в кървавата драма.

„Предварителната аутопсия показва нападение от диво животно, но ще направим окончателни заключения след прегледа“, каза помощник-инспекторът Сандийп Раджпут. Инцидентът предизвика паника сред местните жители, които се оплакват от зачестили случаи на появата на хищници близо до селото.

Какде, който не можа да се пребори с леопарда, оставя вдовица, три деца и внук. Властите са обещали на семейството обезщетение след приключване на разследването.