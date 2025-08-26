Новини
Пътешественик разкри защо селянките в Таджикистан миришат на вкиснато

Пътешественик разкри защо селянките в Таджикистан миришат на вкиснато

26 Август, 2025 06:32, обновена 26 Август, 2025 06:50 1 315 4

Те ползвали млечни продукти вместо шампоан за косите си

Пътешественик разкри защо селянките в Таджикистан миришат на вкиснато - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор

Денис Забелин, руснак, който пътува по света, посети различни села в Таджикистан и обясни произхода на неприятната кисела миризма от местните жени.

Той сподели подробностите в блога си „Живот в движение“ на платформата Zen.

Авторът на публикацията отбеляза, че често е усещал тази миризма, когато е посещавал таджикски къщи, но се е срамувал да попита директно. По-късно все пак успял да намери обяснение за това. Оказва се, че таджикските жени внимателно следят състоянието на косите си и при липса на шампоани и други продукти за грижа използват млечни продукти. Оттам идва киселата миризма, въпреки че самите те отдавна не я усещат


Таджикистан
  • 1 Оказва се, че таджикските жени внимателн

    3 1 Отговор
    "Оказва се, че таджикските жени внимателно следят състоянието на косите си и при липса на шампоани и други продукти за грижа използват млечни продукти."

    Като Гледам !

    Тези Кърпи !

    Това Май !

    Не им Трябва !

    06:47 26.08.2025

  • 2 Стават такива работи.

    4 0 Отговор
    Аз нося във вътрешният си джоб , един сушен сафрид. За да съм привикнал с миризмата на когато ми се наложи.

    06:58 26.08.2025

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Ами миришат си,ако не се къпят.

    07:11 26.08.2025

  • 4 Въпроси на пътешественика....

    1 1 Отговор
    ...пътуващ из Руската федерация:

    - Защо руснаците ходат пеша?
    - Защо руснаците миришат?

    Отговорът е един: Путин си играе на СВО.

    07:16 26.08.2025