Пътешественик разкри защо селянките в Таджикистан миришат на вкиснато

Денис Забелин, руснак, който пътува по света, посети различни села в Таджикистан и обясни произхода на неприятната кисела миризма от местните жени.
Той сподели подробностите в блога си „Живот в движение“ на платформата Zen.
Авторът на публикацията отбеляза, че често е усещал тази миризма, когато е посещавал таджикски къщи, но се е срамувал да попита директно. По-късно все пак успял да намери обяснение за това. Оказва се, че таджикските жени внимателно следят състоянието на косите си и при липса на шампоани и други продукти за грижа използват млечни продукти. Оттам идва киселата миризма, въпреки че самите те отдавна не я усещат
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оказва се, че таджикските жени внимателн
Като Гледам !
Тези Кърпи !
Това Май !
Не им Трябва !
06:47 26.08.2025
2 Стават такива работи.
06:58 26.08.2025
3 в кратце
07:11 26.08.2025
4 Въпроси на пътешественика....
- Защо руснаците ходат пеша?
- Защо руснаците миришат?
Отговорът е един: Путин си играе на СВО.
07:16 26.08.2025