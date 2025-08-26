Новини
Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро

Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро

26 Август, 2025 07:26

  • катрин зита джоунс-
  • дъщеря-
  • майкъл дъглас

22-годишната Карис позира в тъмносин бански

Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на актьорите Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас, Карис Зита Дъглас, сподели в Instagram снимки по бикини.

22-годишната дама е заснета край езеро в планината в тъмносин бански костюм от марката Orixa. Отбелязва се, че цената на банския е 195 долара. На публикуваните кадри момичето е с разпусната коса, без грим и аксесоари.

Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро
Снимка: @carys.douglas

През април 2024 г. дъщерята на Катрин Зита-Джоунс отиде на парти в роклята на майка си отпреди 25 години. Тя присъства на събитието в прилепнала сатенена рокля в розов нюанс с дантели на френската марка Ungaro.

Майка ѝ, превърнала се в звезда с ролята си във филма „Маската на Зоро“, се появи в този тоалет на церемонията по връчването на филмовите награди на MTV през 1999 г.


САЩ
  • 1 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор
    Красиво момиче 😛

    07:35 26.08.2025

  • 2 батВесо

    5 0 Отговор
    И най вече естествено

    08:11 26.08.2025

  • 3 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Не е лоша. 6 от 10. И изглежда, че е жена, не е от тези "новите", които са модерни на запад.

    08:16 26.08.2025

  • 4 на село

    3 0 Отговор
    Уж е дама,а после се оказва,че е момиче. Виж ти!

    08:24 26.08.2025

  • 5 зреене

    3 0 Отговор
    Много е красива,цялата е за целувки!

    08:26 26.08.2025

