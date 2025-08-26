Щерката на Майкъл Дъглас се щракна по бикини на брега на планинско езеро

Дъщерята на актьорите Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас, Карис Зита Дъглас, сподели в Instagram снимки по бикини.
22-годишната дама е заснета край езеро в планината в тъмносин бански костюм от марката Orixa. Отбелязва се, че цената на банския е 195 долара. На публикуваните кадри момичето е с разпусната коса, без грим и аксесоари.
През април 2024 г. дъщерята на Катрин Зита-Джоунс отиде на парти в роклята на майка си отпреди 25 години. Тя присъства на събитието в прилепнала сатенена рокля в розов нюанс с дантели на френската марка Ungaro.
Майка ѝ, превърнала се в звезда с ролята си във филма „Маската на Зоро“, се появи в този тоалет на церемонията по връчването на филмовите награди на MTV през 1999 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
07:35 26.08.2025
2 батВесо
08:11 26.08.2025
3 Карлос Друсар
08:16 26.08.2025
4 на село
08:24 26.08.2025
5 зреене
08:26 26.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.