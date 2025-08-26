Емрах Стораро се ожени

Младият попфолк изпълнител Емрах, най-малкият син в музикалната фамилия Стораро, официално се ожени. Тази щастлива новина бе споделена от самия него в социалните мрежи, пише bgdnes.bg.
В публикуваните кадри се вижда влюбената щастлива двойка, тъкмо след церемонията. Емрах носи официален костюм, а неговата млада булка е в пищна, нетрадиционна зелена рокля.
Емрах сподели и серия от снимки в луксозната кола, с която е стигнал до пищната сватба, а около него, разбира се, се виждат Тони и Фики Стораро.
Новината дойде като гръм от ясно небе в попфолк средите, тъй като той дори не бе споделил, че се е сгодил или че планира сватба.
Техни приятели качиха и снимки от самата церемония, от която все още не сме видели почти нищо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам
08:17 26.08.2025
2 Смрад!
08:18 26.08.2025
3 1488
08:18 26.08.2025
4 Къв стораро, кви 5 кинта
Ако не е боята да го слуша ще ходи гол като пушка.
08:18 26.08.2025
5 Дудов
08:19 26.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хараре
08:19 26.08.2025
8 Абе,
08:20 26.08.2025
9 Сапунджиев
08:20 26.08.2025
10 Българин
Коментиран от #12
08:21 26.08.2025
11 Смехоранка
08:27 26.08.2025
12 Още един
До коментар #10 от "Българин":За съжаление такива са И ...фактите...
Жълто-кафяви...
08:29 26.08.2025
13 таксиджия 🚖
08:29 26.08.2025
14 Трол
08:32 26.08.2025
15 Пенчо
08:47 26.08.2025
16 Ром от Лом
08:57 26.08.2025