Емрах Стораро се ожени

26 Август, 2025 08:14 1 841 16

Тази щастлива новина бе споделена от самия него в социалните мрежи

Емрах Стораро се ожени - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Младият попфолк изпълнител Емрах, най-малкият син в музикалната фамилия Стораро, официално се ожени. Тази щастлива новина бе споделена от самия него в социалните мрежи, пише bgdnes.bg.


В публикуваните кадри се вижда влюбената щастлива двойка, тъкмо след церемонията. Емрах носи официален костюм, а неговата млада булка е в пищна, нетрадиционна зелена рокля.

Емрах сподели и серия от снимки в луксозната кола, с която е стигнал до пищната сватба, а около него, разбира се, се виждат Тони и Фики Стораро.

Новината дойде като гръм от ясно небе в попфолк средите, тъй като той дори не бе споделил, че се е сгодил или че планира сватба.

Техни приятели качиха и снимки от самата церемония, от която все още не сме видели почти нищо.


По-късно плъзна и видео, на което Тони Стораро пее по време на първия им брачен танц. Във видеото булката вече е пременена с друга рокля, което отново индикира колко точно пищна е била сватбата им.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    33 1 Отговор
    Дреме ли ми на някой за този иганин??

    08:17 26.08.2025

  • 2 Смрад!

    30 2 Отговор
    Голяма работа е станало, оженил се един циганин!

    08:18 26.08.2025

  • 3 1488

    16 2 Отговор
    в затвора заради изпълненията му по пътя и туй че с брат му фики продават б0клуци на битака ??

    08:18 26.08.2025

  • 4 Къв стораро, кви 5 кинта

    17 1 Отговор
    този е раджастанец от джайпур и ломоти на турски…
    Ако не е боята да го слуша ще ходи гол като пушка.

    08:18 26.08.2025

  • 5 Дудов

    23 1 Отговор
    Най малкия мангo ce ожени за булка мангaлистанka.Айде стига ни занимавахте с джипси новини

    08:19 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хараре

    3 2 Отговор
    Да се жени човекът,няма лошо. Дано да не се омъжи,че тогава е страшното,защото деца няма.

    08:19 26.08.2025

  • 8 Абе,

    11 1 Отговор
    хубава работа, ама…

    08:20 26.08.2025

  • 9 Сапунджиев

    5 1 Отговор
    И двамата стават за.материал

    08:20 26.08.2025

  • 10 Българин

    7 2 Отговор
    Цианска сватба

    Коментиран от #12

    08:21 26.08.2025

  • 11 Смехоранка

    1 0 Отговор
    Дори закъсня 🤣🤣🤣

    08:27 26.08.2025

  • 12 Още един

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    За съжаление такива са И ...фактите...
    Жълто-кафяви...

    08:29 26.08.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Интересно - цялото семейство цигански певачи промотират силиконки със всевъзможни пластични операции, а тоя си взел естествено момиче със малки сиси.

    08:29 26.08.2025

  • 14 Трол

    1 3 Отговор
    Бих ги оправил и него и булката.

    08:32 26.08.2025

  • 15 Пенчо

    2 1 Отговор
    Че и ще се размножават, това е лошото!

    08:47 26.08.2025

  • 16 Ром от Лом

    1 1 Отговор
    и кой го интересува ко прай тоз ром ?

    08:57 26.08.2025