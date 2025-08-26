Новини
Куриоз: Пуснаха парното през август в столичния квартал "Дианабад"

26 Август, 2025 13:28 696 8

  • парно-
  • дианабад-
  • софия-
  • столица-
  • лято

Ремонти по инсталацията на парното стопли жителите на квартала през лятото

Куриоз: Пуснаха парното през август в столичния квартал "Дианабад" - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В столичния квартал "Дианабад" пуснаха парно посред лято. Хората, живеещи там, се шегуват, че поне това се случва при леко захлаждане на времето, а не в най-големите жеги.

"Имаше авария в петък вечер с топлата вода в нашата абонатна, която е в другия вход, но беше възстановена още в събота. Предполагам може да има общо, не знам", казва живуща в блок 45, която е усетила включеното парно, пред bTV.

"Топлофикация София" изпрати свой служител на място, който все пак установи, че парното на блока не е пуснато и че причината за затоплянето на радиаторите е в следствие на ремонтни дейности по вътрешната инсталация и последващото ѝ запълване, което става с топла вода.

От топлофикацията напомнят, че всяка жилищна сграда трябва задължително да разполага с живущо лице, обучено да оперира с абонатната станция за дейности, отнасящи се по вътрешната инсталация. Това е необходимо в случай на ремонт в блока и ако този ремонт е свързан с парното, може да се очаква радиаторите да излъчват топлина заради запълването на инсталацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гражданин

    6 1 Отговор
    Това не е куриоз ,а нещо нормално в територията ни която започва да става по зле и от африканските

    13:31 26.08.2025

  • 2 А така

    7 0 Отговор
    Щом са топли радиаторите и термостата ще отчита единици.

    13:42 26.08.2025

  • 3 Механик

    4 0 Отговор
    А на бас, че топломерите са отчели нещо и абонатите ще си платят !?
    Може да е стотна от стотинката, но ще си я платят. А което е по-важно, няма и как да протестират.

    Коментиран от #4

    13:46 26.08.2025

  • 4 Не само че е НЕЩО, а е ВСИЧКО

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Щото долу има топломер. И той докато се пълни и работи системата си отчита ВСИЧКО. Така че за едно пълнене, което би трябвало да е със студена вода ще заплатат като за ползвано парно с топла, която е изстинала докато стигне до тях, но не толкова, че да не им навърти по едни 5-50 лева на апартамент, зависи колко са.

    13:53 26.08.2025

  • 5 МмммДаааа

    2 0 Отговор
    По-добре пОрното през лятото да не се пуска, че води до инфаркти, инсулти и...парички в джоба на чичо доктор!

    13:59 26.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТОВА Е БИЛА ИЗТОЧЕНА ИНСТАНЦИЯТА,И ПОСЛЕ Е ПЪЛНЕНА.ТЯ СЕ ПЪЛНИ С ТОПЛА ВОДА! ТРЯБВАЛО Е ДА СЕ ПРИТВОРИ КРАНА ЗА ПОДГРЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЪЛНЕНЕ И НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМ!

    14:01 26.08.2025

  • 7 И на

    1 0 Отговор
    Кой му пука за софиянци ,те са тарикати хора ще се оправят

    14:11 26.08.2025

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    ТЕЦовете нямат нищо против, парното да е пуснато през цялата година
    и да прибират по 300-400-500 лв. от апартамент всеки месец...

    14:43 26.08.2025