Куриоз: Пуснаха парното през август в столичния квартал "Дианабад"

В столичния квартал "Дианабад" пуснаха парно посред лято. Хората, живеещи там, се шегуват, че поне това се случва при леко захлаждане на времето, а не в най-големите жеги.
"Имаше авария в петък вечер с топлата вода в нашата абонатна, която е в другия вход, но беше възстановена още в събота. Предполагам може да има общо, не знам", казва живуща в блок 45, която е усетила включеното парно, пред bTV.
"Топлофикация София" изпрати свой служител на място, който все пак установи, че парното на блока не е пуснато и че причината за затоплянето на радиаторите е в следствие на ремонтни дейности по вътрешната инсталация и последващото ѝ запълване, което става с топла вода.
От топлофикацията напомнят, че всяка жилищна сграда трябва задължително да разполага с живущо лице, обучено да оперира с абонатната станция за дейности, отнасящи се по вътрешната инсталация. Това е необходимо в случай на ремонт в блока и ако този ремонт е свързан с парното, може да се очаква радиаторите да излъчват топлина заради запълването на инсталацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гражданин
13:31 26.08.2025
2 А така
13:42 26.08.2025
3 Механик
Може да е стотна от стотинката, но ще си я платят. А което е по-важно, няма и как да протестират.
Коментиран от #4
13:46 26.08.2025
4 Не само че е НЕЩО, а е ВСИЧКО
До коментар #3 от "Механик":Щото долу има топломер. И той докато се пълни и работи системата си отчита ВСИЧКО. Така че за едно пълнене, което би трябвало да е със студена вода ще заплатат като за ползвано парно с топла, която е изстинала докато стигне до тях, но не толкова, че да не им навърти по едни 5-50 лева на апартамент, зависи колко са.
13:53 26.08.2025
5 МмммДаааа
13:59 26.08.2025
6 Боруна Лом
14:01 26.08.2025
7 И на
14:11 26.08.2025
8 Бойкот на О.Л.Хлъц
и да прибират по 300-400-500 лв. от апартамент всеки месец...
14:43 26.08.2025