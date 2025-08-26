Кевин порасна: Маколи Кълкин става на 45 г. днес

Маколи Кълкин, роден на 26 август 1980 година в Ню Йорк, остава в историята на киното като едно от най-популярните деца-звезди на Холивуд.

Син на бившия актьор Крис Кълкин и Патриша Брентръп, Маколи е третото от седем деца в семейство, в което сцената и творчеството са заложени по наследство. Известен сред близките си с прозвището „Мак“, той започва кариерата си рано, а съдбата му се превръща в огледало на сложностите, които съпътстват бързата слава.

Първи стъпки в актьорството и "Сам вкъщи"

Кариерата му тръгва стремглаво още през 1984 г., когато само на четири години дебютира на Бродуей в различни театрални постановки. Следват първи телевизионни участия, сред които ролята в сериала „Среднощен час“ (1985), а през 1988 г. Кълкин прави и филмовия си дебют в „The Rocket Gibraltar“. В началото на 90-те, на едва десетгодишна възраст, актьорът се превръща в световна сензация с ролята на Кевин Маккалистър в класиката „Сам вкъщи“. Сценаристът Джон Хюс лично предлага Кълкин за главната роля, а режисьорът Крис Кълъмбъс моментално разпознава потенциала му. Филмът се превръща в културен феномен, като само в САЩ приходите му надхвърлят 300 милиона долара.

Участието в „Сам вкъщи“ носи първа публична изява и за по-малкия му брат, Кийран Кълкин, който изпълнява ролята на Фулър – братовчедът на Кевин. Следващите големи проекти на Маколи включват „Моето момиче“ (1991), където публиката става свидетел на първата му екранна целувка с актрисата Ана Клъмски. През 1992 г. излиза „Сам вкъщи 2“, който отново се радва на огромен търговски успех.

Въпреки ранния и впечатляващ успех, Кълкин скоро се изправя пред предизвикателството да надмине образа на сладкото дете от „Сам вкъщи“. През 1993 г. получава възможност да покаже различна страна на актьорския си талант с участието си в психологическия трилър „Добрият син“, където влиза в ролята на дете с тъмна, отмъстителна същност. Растящата му популярност е съпътствана от внушителни хонорари, като през 1994 г. получава рекордните 8 милиона долара за филмите „Превъзпитай татко“ и „Ричи Рич“. И все пак, нито един от тези проекти не достига комерсиалния успех на „Сам вкъщи“.

Тийнейджърските години и тежкия период

С навлизането в юношеството Маколи Кълкин започва да губи детския си чар – фактор, който оказва влияние върху общественото възприятие и ролите, които му се предлагат. Личният му живот също се оказва белязан от семейни сътресения. През 1995 г. родителите му се разделят, а борбата за попечителство над децата преминава през шумен съдебен процес, в който в крайна сметка майка му печели правата над него и братята и сестрите му. Натискът на славата и семейните проблеми водят до осемгодишно отдръпване на Кълкин от големия и малкия екран.

След години извън светлината на прожекторите, животът на Маколи Кълкин се сблъсква с нови трудности. През 2010 г. медиите съобщават за негови зависимости, а две години по-късно актьорът преживява тежък момент, след като взема свръхдоза хероин в опит за самоубийство, но оцелява благодарение на бързата медицинска намеса.

Завръщането

Днес Маколи Кълкин обаче преживява същински Ренесанс в живота си. Актьорът вече е чист и трезвен, завръща се лека-полека в киното и телевизията, а наскоро дори се сдоби и със звезда на Холивудската алея на славата. Вече порасналият Кевин има дългогодишна връзка с актрисата Бренда Сонг, с която имат две деца. Напоследък двамата все повече споделят подробности от семейния си живот и открито разказват историята си. Историята на възстановяването му е пример и вдъхновение за мнозина, които виждат разрушителната сила на Холивуд що се отнася до децата-актьори.

Тази година е специална за Маколи Кълкин и заради това, че той отбелязва 35 години от излизането на екран на "Сам вкъщи", което той ще отбележи със специално турне из САЩ, на което ще се среща с фенове и ще гледат заедно филма. Актьорът обещава да разкаже любопитни истории, които досега не са стигали до ушите на милионната аудитория на коледния хит.

Днес независимо от трудностите, които животът му поднася, името на Маколи Кълкин остава символ на невинността и очарованието на Кевин Макалистър, които само един истински талант може да донесе на световното кино.