Антоанет Пепе и Иво Карамански подготвят пищна сватба до дни (ВИДЕО)

26 Август, 2025 16:31

Двойката вече сключи брак, но сега иска да вдигне голямо празненство

Антоанет Пепе и Иво Карамански подготвят пищна сватба до дни (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следващото голямо светско събитие предстои съвсем скоро – Иво Карамански-младши и любимата му Антоанет Пепе ще се оженят официално след две седмици. Щастливата новина съобщи самата Антоанет в подкаста "На среща". Към видеото тя написа: „Предстои ни сватба!“.

Влогърката от месеци организира церемонията на мечтите си и по традиция държи всичко в свои ръце. „Тя прави много повече за сватбата. Това е факт. Аз не мисля, че съм единственият мъж в това положение. Знам, че ще я направи готина и ѝ се доверявам. Трая си, не разбирам от тези неща“, признава Карамански, който в момента разработва новия си бизнес с бургери.

Въпреки че към тях има огромни очаквания да направят нещо грандиозно, двамата не залагат на ултра лъскава сватба. Церемонията ще събере около 120–130 гости – близки и приятели, за които двамата са категорични, че имат специално място в живота им.

„Мястото, което сме избрали, е много специално и за двамата. Ще има популярни изпълнители, които обичайно не пеят по сватби. Повече няма да издавам“, загатна Пепе за предстоящото вълнуващо събитие.

Моминското и ергенското парти първоначално били планирани в чужбина, но в крайна сметка ще се проведат на морето. Пепе е категорична, че няма да има стриптийзьор и двете компании ще се съберат заедно в последния ден.

Припомняме, че на 6 октомври 2024 г. Иво и Антоанет вече си казаха „да“ в тесен семеен кръг, в компанията на четирите си деца и най-близките хора. Още тогава двамата обещаха да организират по-голямо тържество, отговарящо на звездния им статус – и сега мечтата им е на път да се сбъдне.

Запознанството им започва преди близо 10 години в столично заведение, където Антоанет е хостеса, а Иво още непълнолетен. Седем години по-голямата Пепе първоначално не приема младока насериозно, но за него тя е идеалът за жена. Пътищата им се разделят, докато през 2022 г. не се събират отново.

По това време Пепе вече има три деца от предишни връзки, а Иво преживява тежка катастрофа, в която губи ръката си. Въпреки всичко любовта им разцъфва и скоро след това на бял свят идва дъщеричката им Беатрис, която вече е на година.


