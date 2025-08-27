Новини
Любопитно »
Обвиниха Присила Пресли в убийството на дъщеря ѝ Лиса Мари

Обвиниха Присила Пресли в убийството на дъщеря ѝ Лиса Мари

27 Август, 2025 16:59 572 0

  • елвис пресли-
  • присила пресли-
  • лиса мари пресли-
  • съд-
  • дело-
  • наследство-
  • смърт

В съдебен иск се твърди, че бившата съпруга на Елвис е искала смъртта на дъщеря си, за да получи солидно наследство

Обвиниха Присила Пресли в убийството на дъщеря ѝ Лиса Мари - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Правната битка около наследството на фамилията Пресли навлиза в нов етап, след като бивши бизнес партньори отправиха сериозни обвинения към Присила Пресли. В съдебни документи, цитирани от Radar Online и TMZ, се твърди, че вдовицата на Елвис Пресли е действала с цел да получи контрол над семейното богатство след смъртта на дъщеря си Лиса Мари Пресли, която почина от сърдечен арест през 2023 г.

Бриджит Крузе и Кевин Фиалко, бивши доверени лица и сътрудници на Присила, заведоха насрещен иск срещу нея, в който искат 50 милиона долара. В иска си те твърдят, че Присила Пресли е пренебрегнала медицински и лични сигнали за влошеното състояние на Лиса Мари малко преди нейната смърт, както и че е взела решение за прекъсване на животоподдържащата апаратура часове след приемането на дъщеря си в болница.

Съдебният спор се разгръща на фона на взаимни обвинения – Присила Пресли по-рано е отправила сериозни упреци към Крузе и Фиалко за злоупотреба с възрастни хора и финансови измами. Двамата отвръщат с твърдения, че Присила е преследвала единствено собствените си интереси, особено след като става ясно, че Лиса Мари е предприела стъпки да я отстрани като попечител на семеен застрахователен тръст.

Източници, близки до Присила Пресли, заявяват, че тя е била в дълбока скръб след смъртта на дъщеря си и подобни обвинения са „неразбираеми и жестоки“. Адвокатът на Присила, Марти Сингър, определи съдебния иск като „тъжен и злобен опит за фалшиво опетняване на репутацията на осемдесетгодишна жена“, категорично отхвърляйки всички обвинения. Сингър подчертава, че твърденията са неоснователни и изразява увереност, че делото ще бъде прекратено.

Междувременно случаят продължава да привлича сериозен медиен интерес, предвид финансовия мащаб на семейното наследство и дългогодишното напрежение около опазването и управлението на активите на Пресли. Очаква се съдът да разгледа подробно всички факти по случая през следващите месеци.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ