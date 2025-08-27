Новини
Меган Маркъл издаде подробности за началото на връзката ѝ с принц Хари

27 Август, 2025 17:58 426 1

Херцогинята разкри кой първи е казал "Обичам те"

Меган Маркъл издаде подробности за началото на връзката ѝ с принц Хари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл разкри интересни подробности за началото на връзката си с принц Хари в първия епизод от втория сезон на нейното предаване "With Love, Meghan" по Netflix. В разговор с госта Тан Франс, Маркъл потвърди, че именно Хари е първият, който казва „Обичам те“, докато тя самата отбеляза с усмивка: „Все още го може!“

Меган Маркъл сподели, че е осъзнала чувствата си към херцога на Съсекс по време на третата им среща – къмпинг в Ботсвана. „Наистина опознаваш някого, когато сте заедно в малка палатка и изведнъж – ‘Какво е това отвън?’ – ‘Слон е.’ – ‘Ще бъдем ли в безопасност?’ – ‘Да, в безопасност си.’ – ‘Добре’,“ разказа тя с усмивка.

В шоуто Меган разкри и подробности за вечерта, когато Хари ѝ предлага брак през 2017 г., припомняйки, че тогава е сготвила „ужасно пиле“ заради трудностите с преобразуването между Целзий и Фаренхайт. „Направих много лошо пиле онази вечер. Но идеята е, че дори и да сготвиш нещо неуспешно, някой може да оцени жеста,“ коментира Маркъл.

В останалите части на епизода Меган споделя редки лични истории за Хари, който този път не се появява в предаването, за разлика от първия сезон. Маркъл разказва, че след сватбата им през май 2018 г. са почерпили гостите с пържено пиле и други „късни закуски“, а първата годишнина са отбелязали в „красива стара малка църква“. Двойката посреща първородния си син, принц Арчи, през май 2019 г., а дъщеря си, принцеса Лилибет, през юни 2021 г.

С усмивка Меган коментира пред Криси Тайгън слуховете за „тайно“ трето дете, заявявайки, че в наши дни би било впечатляващо да успеят да опазят подобна новина в тайна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 иВан Хелсинг

    3 0 Отговор
    Рецептата на отварата няма да бъде публикувана за да не пострадат много невинни мъже

    18:01 27.08.2025