Сексапилна 65-годишна фитнес инструкторка има очи само за млади мъже (СНИМКИ)

Горещата 65-годишна Лесли Максуел демонстрира, че възрастта е просто число, тъй като остава необвързана и открито признава предпочитанията си към по-млади мъже. Максуел, която е фитнес инструктор и личен треньор, често е обект на изненадани реакции, тъй като външният ѝ вид заблуждава околните и неведнъж са я смятали за сестра на 21-годишната ѝ внучка Тиа.

Тя признава, че я привличат активни и поддържани мъже във възрастовата група между 20 и 40 години. Максуел е наясно с годините си, но подчертава, че не възнамерява да намалява темпото си. В интервю за What’s the Jam тя отбелязва, че често мъжете на нейната възраст са „лениви и предвидими“, което не отговаря на личните ѝ предпочитания.

По думите ѝ, по-младите мъже впечатляват с енергията и спонтанността си, а също така оценяват жени, които знаят какво искат от живота. Максуел допълва, че младите мъже лесно поддържат темпото ѝ както във фитнес залата, така и извън нея.

Тя посочва, че лекотата и позитивизмът, характерни за по-младите, се дължат на по-малкия житейски опит, в сравнение с мъжете от по-зряла възраст, които често са обременени с проблеми. „По-зрелите мъже, с които разговарям, обикновено са натоварени от живота, докато по-младите са по-енергични и обикновено по-позитивни“, споделя Максуел.

Лесли Максуел уточнява, че увереността и интересът към спорта са сред основните качества, които търси у потенциален партньор. „Мъж, който е достатъчно уверен да ме заговори, е добър старт. Здравото тяло, за да може да ми поддържа темпото, и разбира се – чувство за хумор“, отбелязва тя.

Тя подчертава, че химията също е решаваща. Ако липсва привличане, независимо от другите качества, връзката бързо приключва. Като пример Максуел споделя, че е прекратила отношенията си с успешен брокер поради липса на химия, като е използвала т.нар. „тридневен срок за размисъл“, за да сложи край на връзката.