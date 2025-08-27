Сексапилна 65-годишна фитнес инструкторка има очи само за млади мъже (СНИМКИ)

Горещата 65-годишна Лесли Максуел демонстрира, че възрастта е просто число, тъй като остава необвързана и открито признава предпочитанията си към по-млади мъже. Максуел, която е фитнес инструктор и личен треньор, често е обект на изненадани реакции, тъй като външният ѝ вид заблуждава околните и неведнъж са я смятали за сестра на 21-годишната ѝ внучка Тиа.
Тя признава, че я привличат активни и поддържани мъже във възрастовата група между 20 и 40 години. Максуел е наясно с годините си, но подчертава, че не възнамерява да намалява темпото си. В интервю за What’s the Jam тя отбелязва, че често мъжете на нейната възраст са „лениви и предвидими“, което не отговаря на личните ѝ предпочитания.
По думите ѝ, по-младите мъже впечатляват с енергията и спонтанността си, а също така оценяват жени, които знаят какво искат от живота. Максуел допълва, че младите мъже лесно поддържат темпото ѝ както във фитнес залата, така и извън нея.
Тя посочва, че лекотата и позитивизмът, характерни за по-младите, се дължат на по-малкия житейски опит, в сравнение с мъжете от по-зряла възраст, които често са обременени с проблеми. „По-зрелите мъже, с които разговарям, обикновено са натоварени от живота, докато по-младите са по-енергични и обикновено по-позитивни“, споделя Максуел.
Лесли Максуел уточнява, че увереността и интересът към спорта са сред основните качества, които търси у потенциален партньор. „Мъж, който е достатъчно уверен да ме заговори, е добър старт. Здравото тяло, за да може да ми поддържа темпото, и разбира се – чувство за хумор“, отбелязва тя.
Тя подчертава, че химията също е решаваща. Ако липсва привличане, независимо от другите качества, връзката бързо приключва. Като пример Максуел споделя, че е прекратила отношенията си с успешен брокер поради липса на химия, като е използвала т.нар. „тридневен срок за размисъл“, за да сложи край на връзката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз ли да съм първи
Коментиран от #2
16:33 27.08.2025
2 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Аз ли да съм първи":Местим , колега!!!
16:35 27.08.2025
3 Тая не Милф
Коментиран от #9
16:38 27.08.2025
4 Данко Харсъзина
16:40 27.08.2025
5 дрът
16:41 27.08.2025
6 Смех!
16:44 27.08.2025
7 Младост младост
16:46 27.08.2025
8 Пич
16:49 27.08.2025
9 Защо
До коментар #3 от "Тая не Милф":Някой ще иска бабички?
Коментиран от #15
16:51 27.08.2025
10 65-годишна фитнес инструкторка има
само за млади писарчета
16:52 27.08.2025
11 дядото
16:53 27.08.2025
12 Ганю
16:55 27.08.2025
13 Цъцъ
буса, буса казах и да хваща буса.
Буса,буса друса, но пък тя е изрусена,
жалко беше супер надарена.
Припев:
Дърта,дърта, но се озърта-зърта
нещо младо, младо иска да придърпа.
Намига-мига, но пак нещо не достига,
и мене-не,мене-не,мене-не,
мене-не, мене-не, не се вдига... "
16:57 27.08.2025
14 Макарон
17:02 27.08.2025
15 Ти добре ли си?
До коментар #9 от "Защо":По същата причина, където млади жени се търкаля със старци! Парата!
Коментиран от #17
17:12 27.08.2025
16 Джак Спароу
17:15 27.08.2025
17 Добре
До коментар #15 от "Ти добре ли си?":Съм! Това не е да ги искаш, това е да ги използваш! Аз знам как лудо се иска жена...
17:17 27.08.2025