Новини
Любопитно »
Сексапилна 65-годишна фитнес инструкторка има очи само за млади мъже (СНИМКИ)

Сексапилна 65-годишна фитнес инструкторка има очи само за млади мъже (СНИМКИ)

27 Август, 2025 16:31 1 427 17

  • фитнес инфлуенсъри-
  • фитнес инструкторка-
  • баба-
  • необвързана-
  • млад мъж-
  • млади мъже-
  • връзка

Необвързаната баба споделя, че иска да бъде само с мъже на възраст между 20-40 години

Сексапилна 65-годишна фитнес инструкторка има очи само за млади мъже (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Горещата 65-годишна Лесли Максуел демонстрира, че възрастта е просто число, тъй като остава необвързана и открито признава предпочитанията си към по-млади мъже. Максуел, която е фитнес инструктор и личен треньор, често е обект на изненадани реакции, тъй като външният ѝ вид заблуждава околните и неведнъж са я смятали за сестра на 21-годишната ѝ внучка Тиа.

Тя признава, че я привличат активни и поддържани мъже във възрастовата група между 20 и 40 години. Максуел е наясно с годините си, но подчертава, че не възнамерява да намалява темпото си. В интервю за What’s the Jam тя отбелязва, че често мъжете на нейната възраст са „лениви и предвидими“, което не отговаря на личните ѝ предпочитания.

По думите ѝ, по-младите мъже впечатляват с енергията и спонтанността си, а също така оценяват жени, които знаят какво искат от живота. Максуел допълва, че младите мъже лесно поддържат темпото ѝ както във фитнес залата, така и извън нея.

Тя посочва, че лекотата и позитивизмът, характерни за по-младите, се дължат на по-малкия житейски опит, в сравнение с мъжете от по-зряла възраст, които често са обременени с проблеми. „По-зрелите мъже, с които разговарям, обикновено са натоварени от живота, докато по-младите са по-енергични и обикновено по-позитивни“, споделя Максуел.

Лесли Максуел уточнява, че увереността и интересът към спорта са сред основните качества, които търси у потенциален партньор. „Мъж, който е достатъчно уверен да ме заговори, е добър старт. Здравото тяло, за да може да ми поддържа темпото, и разбира се – чувство за хумор“, отбелязва тя.

Тя подчертава, че химията също е решаваща. Ако липсва привличане, независимо от другите качества, връзката бързо приключва. Като пример Максуел споделя, че е прекратила отношенията си с успешен брокер поради липса на химия, като е използвала т.нар. „тридневен срок за размисъл“, за да сложи край на връзката.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз ли да съм първи

    10 0 Отговор
    Местя

    Коментиран от #2

    16:33 27.08.2025

  • 2 Лопата Орешник

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз ли да съм първи":

    Местим , колега!!!

    16:35 27.08.2025

  • 3 Тая не Милф

    5 2 Отговор
    А е Гилф бабка на която всеки иска да и го сложи по дупките

    Коментиран от #9

    16:38 27.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Ф устата.

    16:40 27.08.2025

  • 5 дрът

    11 0 Отговор
    прилеп

    16:41 27.08.2025

  • 6 Смех!

    8 0 Отговор
    Връзките и приключват когато я съблекат!

    16:44 27.08.2025

  • 7 Младост младост

    2 0 Отговор
    Ти за СТАРото си радост

    16:46 27.08.2025

  • 8 Пич

    6 2 Отговор
    Хм....... мислех че железата и анаболите правят дупки в главите само на нашия пол , но ей го на - и при жените било същото !!!

    16:49 27.08.2025

  • 9 Защо

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тая не Милф":

    Някой ще иска бабички?

    Коментиран от #15

    16:51 27.08.2025

  • 10 65-годишна фитнес инструкторка има

    4 0 Отговор
    ощавено игриво коте
    само за млади писарчета

    16:52 27.08.2025

  • 11 дядото

    7 0 Отговор
    у балкано такива им казваха дърти ку ч ки

    16:53 27.08.2025

  • 12 Ганю

    4 0 Отговор
    Аз пък обичам агнешко!

    16:55 27.08.2025

  • 13 Цъцъ

    3 0 Отговор
    ".. Руса,руса, но започна да се друса,
    буса, буса казах и да хваща буса.
    Буса,буса друса, но пък тя е изрусена,
    жалко беше супер надарена.
    Припев:
    Дърта,дърта, но се озърта-зърта
    нещо младо, младо иска да придърпа.
    Намига-мига, но пак нещо не достига,
    и мене-не,мене-не,мене-не,
    мене-не, мене-не, не се вдига... "

    16:57 27.08.2025

  • 14 Макарон

    2 0 Отговор
    Идвааам!

    17:02 27.08.2025

  • 15 Ти добре ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Защо":

    По същата причина, където млади жени се търкаля със старци! Парата!

    Коментиран от #17

    17:12 27.08.2025

  • 16 Джак Спароу

    1 0 Отговор
    кой ги €Б€ тези баби 😀😀😀

    17:15 27.08.2025

  • 17 Добре

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти добре ли си?":

    Съм! Това не е да ги искаш, това е да ги използваш! Аз знам как лудо се иска жена...

    17:17 27.08.2025