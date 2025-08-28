57-годишен сапуниса и изкъпа кучето си на автомивка в Италия, повдигнаха му обвинения

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Днес търсите дълбочина в духовното и философското. Възможни са провокации в сферата на вярванията – дали не е време да се освободите от нещо остаряло? Позволете си да бъдете ученици на живота.

Водолей (21.01 - 19.02) Натискът на очакванията може да се усеща силно. Бъдете гъвкави и се доверете на вътрешната си визия. Не всичко трябва да се случи сега. Планирайте бъдещето, но приемете днешните уроци със зрялост.

Козирог (23.12 - 20.01) Може да усетите напрежение в приятелски или групови взаимодействия. Потърсете начин да поставите граници, без да се затваряте. Денят е подходящ за преоценка на социалните ангажименти.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ден за усамотение и вътрешна работа. Възможно е подсъзнателни страхове да излязат на повърхността – не се борете с тях, а ги наблюдавайте. Вечерта носи усещане за яснота, ако си дадете време за тишина.

Скорпион (24.10 - 22.11) Луната във вашия знак ви прави особено чувствителни и интуитивни. Квадратурата с Плутон изисква внимание към емоционалните крайности. Потърсете начин да се пречистите – физически, енергийно или емоционално.

Везни (24.09 - 23.10) Финансови или ценностни въпроси може да изискат фокус. Не се поддавайте на вътрешни страхове – доверието във вашата стойност е ключът днес. Бъдете щедри към себе си.

Дева (24.08 - 23.09) Силата на думите ви е голяма – внимавайте как ги използвате. Денят е подходящ за изследване на собствения мисловен свят. Писане, четене или духовна практика ще ви помогнат да се подредите отвътре.

Лъв (24.07 - 23.08) Домашната среда и семейните въпроси може да излязат на преден план. Имате шанс да изградите нова емоционална сигурност, но това изисква откровен разговор или вътрешна смелост да пуснете нещо старо.

Рак (22.06 - 23.07) Вътрешният ви свят днес е наситен и интензивен. Творческият ви потенциал е силен, но е възможно да изплуват емоции, свързани с миналото. Доверете се на процеса на преобразуване – от старото ще израсне нещо ново.

Близнаци (22.05 - 21.06) Може да усетите нужда от повече контрол в ежедневието или здравословните навици. Не се насилвайте, а потърсете устойчивост в малките неща. Време е да освободите напрежението от прекомерната ангажираност.

Телец (21.04 - 21.05) Емоционалната ви чувствителност се усилва. Възможно е партньорски отношения да изискват внимание и разбиране. Вслушайте се в това, което не се казва с думи – интуицията ви ще ви насочи правилно.