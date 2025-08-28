Новини
57-годишен сапуниса и изкъпа кучето си на автомивка в Италия, повдигнаха му обвинения

28 Август, 2025 04:23

Смайващият инцидент се е случил в град Биела в Пиемонт

57-годишен сапуниса и изкъпа кучето си на автомивка в Италия, повдигнаха му обвинения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианските власти обвиниха 57-годишен мъж за малтретиране на животни, след като той изкъпал кучето си на автомивка, предаде БНР.

Ежедневникът "Ла Стампа" и регионални за област Пиемонт електронни издания съобщиха за смайващата инициатива на мъж от град Биела да сепогрижи за домашния си любимец по този начин.

Случаят стана достояние благодарение на гражданин заснел станалото и предал видеозаписа си на карабинерите. Изображенията показват как вързано малко куче първо е насапунисано с активна пяна за автомобили и след това изплакнато с маркуч под високо налягане, практика, която представлява жестоко и неприемливо отношение към животно.

Извършителят на деянието е бил бързо идентифициран. Кучето, снабдено със стандартен микрочип, било прегледано от ветеринар "и за щастие се оказа, че е в добро здраве", уточнява електронното издание "Il Biellese". На мъжа са повдигнати обвинения по Наказателния кодекс за малтретиране и изоставяне на животни.


Италия
