Рецепта на деня: Муджадара - ливански пилаф с леща и ориз

Необходими продукти:
- 130 г леща;
- 300 г ориз „Басмати“ (или булгур);
- 3 малки глави лук;
- 3 с. л. зехтин;
- 1/2 ч. л. сол.
Начин на приготвяне:
В тенджера слагате лещата да се свари, а ориза накисвате за около 15 минути в топла вода, за да се отмие нишестето от него.
Когато лещата е готова, измивате ориза със студена вода и загрявате олиото в тенджера. Добавяте лещата и ориза и доливате с вода, колкото да покрие продуктите. Изчакайте да заври и намалете огъня.
Оставяте да се вари на слаб огън. (Добре е под тенджерата да сложите нещо като тиган или друг плосък съд, за да не загаря оризът.)
Нарежете лука на жулиени и в дълбок тиган загрейте олио (около 1/2 ч. ч.). Добавете лука. Пържете на слаб огън. Лукът е готов, когато започне да става златист. Не чакайте да стане кафяв, защото така, когато го извадите ще почернее, ще загуби сладостта си и по-скоро ще нагарча.
Сервирайте готовото ястие, докато е още топло и отгоре поръсете лука. По желание можете да поднесете с кисели краставички или салата, пише bonapeti.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2
10:07 28.08.2025
2 честен циониост
До коментар #1 от "Пич":Щото не си опитвал и не знаеш. Трябва да му се сложи и лимонов сок накрая.
10:10 28.08.2025
3 арабските яденета увеличават
Коментиран от #4
10:26 28.08.2025
4 И образуват
До коментар #3 от "арабските яденета увеличават":газове .
10:33 28.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.