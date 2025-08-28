Рецепта на деня: Муджадара - ливански пилаф с леща и ориз

Необходими продукти:

130 г леща;

300 г ориз „Басмати“ (или булгур);

3 малки глави лук;

3 с. л. зехтин;

1/2 ч. л. сол.

Начин на приготвяне:

В тенджера слагате лещата да се свари, а ориза накисвате за около 15 минути в топла вода, за да се отмие нишестето от него.

Когато лещата е готова, измивате ориза със студена вода и загрявате олиото в тенджера. Добавяте лещата и ориза и доливате с вода, колкото да покрие продуктите. Изчакайте да заври и намалете огъня.

Оставяте да се вари на слаб огън. (Добре е под тенджерата да сложите нещо като тиган или друг плосък съд, за да не загаря оризът.)

Нарежете лука на жулиени и в дълбок тиган загрейте олио (около 1/2 ч. ч.). Добавете лука. Пържете на слаб огън. Лукът е готов, когато започне да става златист. Не чакайте да стане кафяв, защото така, когато го извадите ще почернее, ще загуби сладостта си и по-скоро ще нагарча.

Сервирайте готовото ястие, докато е още топло и отгоре поръсете лука. По желание можете да поднесете с кисели краставички или салата, пише bonapeti.bg.