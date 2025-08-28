Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Муджадара - ливански пилаф с леща и ориз
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Муджадара - ливански пилаф с леща и ориз

28 Август, 2025 10:05 601 7

  • муджадара-
  • пилаф-
  • леща-
  • ориз-
  • какво да сготвя

Вкусно, питателно и лесно за приготвяне ястие, традиционно в Близкия изток

Рецепта на деня: Муджадара - ливански пилаф с леща и ориз - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 130 г леща;
  • 300 г ориз „Басмати“ (или булгур);
  • 3 малки глави лук;
  • 3 с. л. зехтин;
  • 1/2 ч. л. сол.

Начин на приготвяне:

В тенджера слагате лещата да се свари, а ориза накисвате за около 15 минути в топла вода, за да се отмие нишестето от него.

Когато лещата е готова, измивате ориза със студена вода и загрявате олиото в тенджера. Добавяте лещата и ориза и доливате с вода, колкото да покрие продуктите. Изчакайте да заври и намалете огъня.

Оставяте да се вари на слаб огън. (Добре е под тенджерата да сложите нещо като тиган или друг плосък съд, за да не загаря оризът.)

Нарежете лука на жулиени и в дълбок тиган загрейте олио (около 1/2 ч. ч.). Добавете лука. Пържете на слаб огън. Лукът е готов, когато започне да става златист. Не чакайте да стане кафяв, защото така, когато го извадите ще почернее, ще загуби сладостта си и по-скоро ще нагарча.

Сервирайте готовото ястие, докато е още топло и отгоре поръсете лука. По желание можете да поднесете с кисели краставички или салата, пише bonapeti.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 3 Отговор
    Бкяк..... егати и гадното ! Ако имах прасе и му сипех такова нещо , сигурен съм че щеше да започне да грухти възмутено !!!

    Коментиран от #2

    10:07 28.08.2025

  • 2 честен циониост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Щото не си опитвал и не знаеш. Трябва да му се сложи и лимонов сок накрая.

    10:10 28.08.2025

  • 3 арабските яденета увеличават

    0 0 Отговор
    седалищата . затова не ги дават в болници, училища, но дюнерите са ни по добри от тези в фрг . вкуснотия .

    Коментиран от #4

    10:26 28.08.2025

  • 4 И образуват

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "арабските яденета увеличават":

    газове .

    10:33 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.