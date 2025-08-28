Новини
Защо Емрах се жени така бързо и изненадващо?

28 Август, 2025 15:29 1 445 18

  • емрах стораро-
  • фики стораро-
  • тони стораро-
  • семейство-
  • годеж-
  • брак-
  • сватба

Видео в социалните мрежи твърди, че между Айлян и Емрах е имало връзка, неодобрена от семейството

Защо Емрах се жени така бързо и изненадващо? - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още със старта на седмицата феновете на поп фолка бяха шокирани от новината, че Емрах Стораро е сгоден за Айлян – сестрата на Гюлджан, съпругата на брат му Фики. Никой не очакваше подобна сериозна стъпка в личния живот на младия певец, известен с бурния си характер и безразборните връзки, които му навличаха сериозни проблеми със семейството му.

Според коментари в мрежата и видео, разпространено от македонския чешит Ритко MDFK, зад годежа не стои любов, а скандал, пише Марица. Твърди се, че Айлян е била непълнолетна и след интимна връзка с Емрах семейството ѝ е настояло за брак, за да не се стигне до полиция и по-сериозни разправи между фамилиите.

По думите на македонския инфлуенсър, родителите на момичето поставили ултиматум – или сватба, или съд. Така фамилията Стораро била принудена да действа светкавично и да организира годежа, за да се избегне още по-голям скандал.

Сватбата ясно ще се състои съвсем скоро, когато се очаква и традиционното „развяване на чаршафа“ – момент, който според коментарите ще покаже истината за случилото се. Социалните мрежи са разделени – едни вярват във версията за любов, която просто е прикривана добре, а други – в скандалната теория за прикриване на грях.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    20 0 Отговор
    Не знам,а и изобщо не ме интересува!

    15:32 28.08.2025

  • 2 Абе

    14 0 Отговор
    Щот е на зор.

    15:33 28.08.2025

  • 3 Абе

    8 0 Отговор
    Хас медаке кара на бушката.

    15:33 28.08.2025

  • 4 ЧИС СТО ПРОЦЕНТОВ

    18 1 Отговор
    МАНГУСНИК /РОМ/

    15:39 28.08.2025

  • 5 Пич

    26 1 Отговор
    Вие сте силно дискриминирани , уважаеми колеги!!! Защото сте бели! Бял даскал плющи малолетка - съд и прокуратура ! Циганин плющи циганка малолетка - никой ни види , ни чуе !!!

    Коментиран от #9

    15:42 28.08.2025

  • 6 Мутата

    12 0 Отговор
    Болимеуятзатоямангал

    15:43 28.08.2025

  • 7 Сила

    7 1 Отговор
    Защото Айайлян не дава о т з а д е ....ай, ай , боли !!!

    Коментиран от #17

    15:43 28.08.2025

  • 8 Глупости

    6 0 Отговор
    крилати !

    15:43 28.08.2025

  • 9 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Не е бял , помак от гоцеделчевско е ...бял , ама друг път !!!

    Коментиран от #10

    15:48 28.08.2025

  • 10 Пич

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Чети с разбиране и се концентрирай върху обшия случай ! Частният не е интересен и показателен !

    15:50 28.08.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Ромски драми.🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    15:51 28.08.2025

  • 12 И сега

    8 0 Отговор
    какво ? Няма бял чаршаф и блага ракия !

    15:52 28.08.2025

  • 13 адаша

    10 0 Отговор
    Автор, в сектор Медия, обяснява какво е гъзария и от къде идва. Ето от къде идва - от медиите. Ето от такива снимки, като тези на двамата гадни ман га са ря ни. Какви са тия ,бе?! Отврат! Спрете се!

    Коментиран от #15

    15:53 28.08.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Демек, циганката е бременна незнайно от кого. Обичайното.

    15:55 28.08.2025

  • 15 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "адаша":

    Има развалено яйце в шопската салата ...ясно се вижда на фотото , ще го прокара гъзара и" цяяяяяла нощ ще бъдат заедно , с тоалетната чиния " ( или на клекалото в двора , ама златно клекало , шукаритетно )

    16:00 28.08.2025

  • 16 Тошо

    4 0 Отговор
    Убава работа, ама циганска.

    16:02 28.08.2025

  • 17 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    А дава,и от зад дава,тя ако не дава той ще я вземе ли за булка.

    16:16 28.08.2025

  • 18 ......па

    1 0 Отговор
    По цигански манталитет и обичай сега годеж,след месец булка и след още два месеца -люлка.

    16:16 28.08.2025