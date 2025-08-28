Защо Емрах се жени така бързо и изненадващо?

Още със старта на седмицата феновете на поп фолка бяха шокирани от новината, че Емрах Стораро е сгоден за Айлян – сестрата на Гюлджан, съпругата на брат му Фики. Никой не очакваше подобна сериозна стъпка в личния живот на младия певец, известен с бурния си характер и безразборните връзки, които му навличаха сериозни проблеми със семейството му.

Според коментари в мрежата и видео, разпространено от македонския чешит Ритко MDFK, зад годежа не стои любов, а скандал, пише Марица. Твърди се, че Айлян е била непълнолетна и след интимна връзка с Емрах семейството ѝ е настояло за брак, за да не се стигне до полиция и по-сериозни разправи между фамилиите.

По думите на македонския инфлуенсър, родителите на момичето поставили ултиматум – или сватба, или съд. Така фамилията Стораро била принудена да действа светкавично и да организира годежа, за да се избегне още по-голям скандал.

Сватбата ясно ще се състои съвсем скоро, когато се очаква и традиционното „развяване на чаршафа“ – момент, който според коментарите ще покаже истината за случилото се. Социалните мрежи са разделени – едни вярват във версията за любов, която просто е прикривана добре, а други – в скандалната теория за прикриване на грях.