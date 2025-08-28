Защо Емрах се жени така бързо и изненадващо?

Още със старта на седмицата феновете на поп фолка бяха шокирани от новината, че Емрах Стораро е сгоден за Айлян – сестрата на Гюлджан, съпругата на брат му Фики. Никой не очакваше подобна сериозна стъпка в личния живот на младия певец, известен с бурния си характер и безразборните връзки, които му навличаха сериозни проблеми със семейството му.
Според коментари в мрежата и видео, разпространено от македонския чешит Ритко MDFK, зад годежа не стои любов, а скандал, пише Марица. Твърди се, че Айлян е била непълнолетна и след интимна връзка с Емрах семейството ѝ е настояло за брак, за да не се стигне до полиция и по-сериозни разправи между фамилиите.
По думите на македонския инфлуенсър, родителите на момичето поставили ултиматум – или сватба, или съд. Така фамилията Стораро била принудена да действа светкавично и да организира годежа, за да се избегне още по-голям скандал.
Сватбата ясно ще се състои съвсем скоро, когато се очаква и традиционното „развяване на чаршафа“ – момент, който според коментарите ще покаже истината за случилото се. Социалните мрежи са разделени – едни вярват във версията за любов, която просто е прикривана добре, а други – в скандалната теория за прикриване на грях.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 влък
15:32 28.08.2025
2 Абе
15:33 28.08.2025
3 Абе
15:33 28.08.2025
4 ЧИС СТО ПРОЦЕНТОВ
15:39 28.08.2025
5 Пич
Коментиран от #9
15:42 28.08.2025
6 Мутата
15:43 28.08.2025
7 Сила
Коментиран от #17
15:43 28.08.2025
8 Глупости
15:43 28.08.2025
9 Сила
До коментар #5 от "Пич":Не е бял , помак от гоцеделчевско е ...бял , ама друг път !!!
Коментиран от #10
15:48 28.08.2025
10 Пич
До коментар #9 от "Сила":Чети с разбиране и се концентрирай върху обшия случай ! Частният не е интересен и показателен !
15:50 28.08.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
15:51 28.08.2025
12 И сега
15:52 28.08.2025
13 адаша
Коментиран от #15
15:53 28.08.2025
14 Данко Харсъзина
15:55 28.08.2025
15 Сила
До коментар #13 от "адаша":Има развалено яйце в шопската салата ...ясно се вижда на фотото , ще го прокара гъзара и" цяяяяяла нощ ще бъдат заедно , с тоалетната чиния " ( или на клекалото в двора , ама златно клекало , шукаритетно )
16:00 28.08.2025
16 Тошо
16:02 28.08.2025
17 Щерев
До коментар #7 от "Сила":А дава,и от зад дава,тя ако не дава той ще я вземе ли за булка.
16:16 28.08.2025
18 ......па
16:16 28.08.2025