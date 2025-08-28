Новини
Любопитно »
Режисьорът на "Хари Потър" Крис Кълъмбъс не вижда смисъл в новия сериал

Режисьорът на "Хари Потър" Крис Кълъмбъс не вижда смисъл в новия сериал

28 Август, 2025 18:31 476 1

  • хари потър-
  • крис кълъмбъс-
  • режисьор-
  • сериал-
  • филми-
  • поредица

Кълъмбъс режисира първите серии от филмовата поредица, както и хита "Сам вкъщи"

Режисьорът на "Хари Потър" Крис Кълъмбъс не вижда смисъл в новия сериал - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът Крис Кълъмбъс изрази изненадата си от новата екранизация на книгите за Хари Потър, която в момента се подготвят от HBO. Кълъмбъс, който бе основополагащ за успеха на филмовата поредица, режисирайки първите две части – „Хари Потър и философският камък“ и „Хари Потър и стаята на тайните“ – с участието на Даниел Радклиф, Рупърт Гринт и Ема Уотсън, сподели впечатленията си в подкаста The Rest Is Entertainment.

Режисьорът коментира, че е видял неофициални снимки от снимачната площадка на новия сериал в Лондон и е останал учуден от поразителната прилика между костюмите на героя Рубиус Хагрид в продукцията на HBO и тези, създадени за актьора във филмите – покойния Роби Колтрейн. В телевизионната адаптация Хагрид е поверен на Ник Фрост.

„Видях тези снимки… и той носи абсолютно същия костюм, който ние създадохме за Хагрид. От една страна се чудех: Какъв е смисълът? Очаквах всичко да е различно, а всъщност е същото. Всичко ще бъде същото“, коментира Кълъмбъс. „В същото време за мен е чест – това е именно нашият дизайн за Хагрид. Част от мен е развълнувана и очаквам да видя какво ще направят, а друга част усеща дежавю.“

Крис Кълъмбъс уточни, че не изпитва завист към екипа на HBO, който ще има възможността да адаптира книгите върху по-широко платно от киното. Сериалът ще разгледа много по-подробно съдържанието от книгите и ще разгърне много повече магическия свят. „Завист? Не“, заяви той. „Време е да продължа напред. Винаги съм имал резерви към идеята за франчайзи. Смятам, че вече съм дал своето… Гордея се с филмите, в които участвах, първите три, и сега продължавам напред.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    1 1 Отговор
    Тая помия пък кой ша я зяпа?

    18:43 28.08.2025