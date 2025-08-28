Режисьорът на "Хари Потър" Крис Кълъмбъс не вижда смисъл в новия сериал

Режисьорът Крис Кълъмбъс изрази изненадата си от новата екранизация на книгите за Хари Потър, която в момента се подготвят от HBO. Кълъмбъс, който бе основополагащ за успеха на филмовата поредица, режисирайки първите две части – „Хари Потър и философският камък“ и „Хари Потър и стаята на тайните“ – с участието на Даниел Радклиф, Рупърт Гринт и Ема Уотсън, сподели впечатленията си в подкаста The Rest Is Entertainment.

Режисьорът коментира, че е видял неофициални снимки от снимачната площадка на новия сериал в Лондон и е останал учуден от поразителната прилика между костюмите на героя Рубиус Хагрид в продукцията на HBO и тези, създадени за актьора във филмите – покойния Роби Колтрейн. В телевизионната адаптация Хагрид е поверен на Ник Фрост.

Original ‘HARRY POTTER’ director Chris Columbus on the upcoming HBO reboot series:



“I’m seeing these photographs… and he’s wearing the exact same costume that we designed for Hagrid. Part of me was like: What’s the point?”



(Via @restisents) pic.twitter.com/FFDTzRzOGJ — Film Updates (@FilmUpdates) August 27, 2025

„Видях тези снимки… и той носи абсолютно същия костюм, който ние създадохме за Хагрид. От една страна се чудех: Какъв е смисълът? Очаквах всичко да е различно, а всъщност е същото. Всичко ще бъде същото“, коментира Кълъмбъс. „В същото време за мен е чест – това е именно нашият дизайн за Хагрид. Част от мен е развълнувана и очаквам да видя какво ще направят, а друга част усеща дежавю.“

Harry and Hagrid have been spotted 🔥 pic.twitter.com/4q5KncyAFm — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) August 18, 2025

Крис Кълъмбъс уточни, че не изпитва завист към екипа на HBO, който ще има възможността да адаптира книгите върху по-широко платно от киното. Сериалът ще разгледа много по-подробно съдържанието от книгите и ще разгърне много повече магическия свят. „Завист? Не“, заяви той. „Време е да продължа напред. Винаги съм имал резерви към идеята за франчайзи. Смятам, че вече съм дал своето… Гордея се с филмите, в които участвах, първите три, и сега продължавам напред.“