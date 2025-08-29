Рецепта на деня: Шоколадови пастички с обикновени бисквити

Необходими продукти:

500 мл прясно мляко;

2 супени лъжици захар;

40 г какао на прах;

3 супени лъжици царевично нишесте;

120 г шоколад (по желание, ситно нарязан);

1 супена лъжица масло;

10 бисквити (на пастичка).

Начин на приготвяне:

1. В тенджера изсипете млякото и добавете захарта, какаото на прах и царевичното нишесте. Разбъркайте, докато сместа стане гладка и без бучки.

2. Гответе на умерен огън, като бъркате непрекъснато, докато сместа се сгъсти.

3. Добавете ситно нарязания шоколад и маслото, след което продължете да разбивате, докато всички съставки се смесят напълно в хомогенна, кремообразна смес.

4. За да оформите кубчетата, вземете шест бисквити и ги подредете една върху друга, като покриете всяка бисквита (с изключение на последната) с шоколадов крем, така че следващата да залепне. След това поставете купчината от шест бисквити вертикално.

5. Вземете една бисквита, намажете я с крем от едната страна и я залепете от едната страна на куба. Повторете процеса за всичките четири страни, така че ще използвате общо 10 бисквити за една пастичка във формата на куб.

6. Поставете кубчетата върху равна повърхност, покрита с хартия за печене. Залейте ги с останалия шоколадов крем и украсете по желание.

7. Оставете кубчетата да стегнат, а бисквитите да омекнат. За сервиране ги нарежете на триъгълници или просто по диагонал, за да подчертаете декоративния разрез, пише flagman.bg.