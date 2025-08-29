Новини
Участничка в "Диви и красиви" сподели потресаваща история за насилие над нея

Участничка в "Диви и красиви" сподели потресаваща история за насилие над нея

29 Август, 2025 10:43 1 382 19

  • диви и красиви-
  • евгения-
  • насилие

Сега Евгения мечтае да намери любовта

Участничка в "Диви и красиви" сподели потресаваща история за насилие над нея - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Потресаващата история разказа една от участничките в предаването "Диви и красиви" пред останалите хора от продукцията. 28-годишната масажистка Евгения е преживяла както физически, така и психически тормоз. Младата жена е била бита от бивше гадже, а при раздялата им е изхвърлена от кола, и то в движение. Признава, че вече е преживяла този мъчителен за нея период и се надява да открие любовта.

Засега в предаването масажистката е насочила вниманието си към тенис треньора Николай, който е на 38 години. Той дори публично ѝ призна, че я обича.

Жени е усмихната личност, тя е зодия Дева. Мечтае да намери любовта, дали ще е с Николай, предстои да стане ясно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 3 Отговор
    Никак не прилича на преживяла насилие.

    10:46 29.08.2025

  • 2 ......па

    11 1 Отговор
    Утре чакаме историята на 33 годишния мамин Божин който уж влязал да търси любовта а всъщност трябва да си потърси психолог и работа,не да ходи като цветарка да си разнася ниските си вибрации по телевизорО.

    10:47 29.08.2025

  • 3 хихи

    5 2 Отговор
    Това ергенът ли е?

    10:52 29.08.2025

  • 4 ами,

    6 0 Отговор
    Симпатично момиче само да си оправи веждите и да сложи в ред косата си.Малко е първична но поне е искрена,не ми допада,че слуша сръбско..Бившия треньор я използва за финал само.

    10:52 29.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сюжетни линии

    7 0 Отговор
    Преуспяла бизнес дама, няма време да срещне любовта.
    Тежко детство, баща насилник, майка затворник.
    Братчеда я принуждавал да прави компания на чичковци.
    Членувала в женска банда, уреждала боеве с петли.
    Имала голяма любов, ама той се размазал с мотора.
    Гъркиня от Македония търси прародината си.

    11:02 29.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Той

    3 0 Отговор
    Публично й призна, че я обича …. като публично си призна че обича да си игра ва чичо доктор в мъжка компания 😂😂😂

    11:17 29.08.2025

  • 9 Масажи

    2 1 Отговор
    още предалга ли?

    11:17 29.08.2025

  • 10 ЯнкоК

    4 3 Отговор
    Имам нужда от освобождаващ масаж, кукло. Звънни ми.

    11:19 29.08.2025

  • 11 Бети Цветанова лесбиан

    1 1 Отговор
    Между камерунеца и лесбийка мъжкодана , избирам мъжкоданата 🥳😂💯🤭🤭😂🥳

    11:22 29.08.2025

  • 12 Вече е лично

    5 1 Отговор
    Септември почват и другите простотии, игри на тъпотията, биг тъпотията, в комбинация с ергени, и диви лиготии, да живеят филмовите канали.

    Коментиран от #14

    11:25 29.08.2025

  • 13 Кифла

    2 2 Отговор
    Грозна кифла си търси чичко паричко срещу духачки, че друго не може.

    11:31 29.08.2025

  • 14 баба

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вече е лично":

    И там е същото. Умните хора не гледат телевизия.

    11:33 29.08.2025

  • 15 Карлос Друсар

    1 1 Отговор
    На мен ми прилича на тpавестит

    11:40 29.08.2025

  • 16 Николай

    1 1 Отговор
    Прокълнат съм , дъщерята се оказа мъж 🥳😂🤭💯💯😂🥳

    11:42 29.08.2025

  • 17 Ддд

    1 1 Отговор
    Съжалявам че отворих тази статия, голяма грешка.

    11:42 29.08.2025

  • 18 Елизабет Цветанова лесбиан

    1 1 Отговор
    Като ме хвана една лесбийка от театъра мъжкодана , три дни плющене 🥳😂💯🤭🥳🥳

    11:43 29.08.2025

  • 19 Пич

    2 0 Отговор
    Не се впрягайте !!! Един мъж трябва да се интересува само за добруването на жената която обича ! Другите нека си пасат трева !!!

    11:44 29.08.2025