Участничка в "Диви и красиви" сподели потресаваща история за насилие над нея

Потресаващата история разказа една от участничките в предаването "Диви и красиви" пред останалите хора от продукцията. 28-годишната масажистка Евгения е преживяла както физически, така и психически тормоз. Младата жена е била бита от бивше гадже, а при раздялата им е изхвърлена от кола, и то в движение. Признава, че вече е преживяла този мъчителен за нея период и се надява да открие любовта.
Засега в предаването масажистката е насочила вниманието си към тенис треньора Николай, който е на 38 години. Той дори публично ѝ призна, че я обича.
Жени е усмихната личност, тя е зодия Дева. Мечтае да намери любовта, дали ще е с Николай, предстои да стане ясно.
