Азис: Баща ми с години биеше майка ми, извадих му нож, за да я защитя

Азис: Баща ми с години биеше майка ми, извадих му нож, за да я защитя

27 Октомври, 2025 09:19

Той допълни, че я е умолявал да го напусне

Азис: Баща ми с години биеше майка ми, извадих му нож, за да я защитя - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Когато бях малък, баща ми много биеше майка ми. Тормозена жена беше. Моят баща не беше добър съпруг, но беше добър баща. Към нас винаги е имало разбиране, но с майка ми бяха като куче и котка. Защото хората от това поколение живееха заради срама от другите хора - какво ще кажат. Когато я биеше или се караха, майка ми казваше: "Тихо, да не чуят". Напротив, трябва да чуят, за да се викне полиция". Това разказа емоционално и през сълзи в ефира на bTV попфолк звездата Азис, пише trafficnews.bg.

Той допълни, че я е умолявал да го напусне.

"На 7 или 8 години извадих нож на баща си, за да защитя майка си", сподели още той.

Кралят на попфолка определи именно майка си като закрилник: "Изключително ерудирана, интелигентна и извисена жена. За мен е пример в живота ми. Когато почувствам нужда от помощ, чувам гласа на майка си, каза още Азис. Себе си определи не като неин закрилник, а като нейното дете, което би направило всичко на този свят, за да е щастлива"

"Разказа как преди тя не е могла да отиде на пазар, без хората да ѝ кажат нещо лошо за мен. Била е наранявана, налагало се е да защитава детето си", каза още той.

За отношението между роми и българи певецът каза, че думата "интеграция" е неразбираема и няма превод. И поясни, че няма значение колко политиците повтаряли, че трябва да се интегрират, а предимно зависело от обществото.

"Има един генетичен код, който е неприемлив за останалата част от света. Най-вече зависи от хората от междублоковото пространство - ако хората, които живеят в блоковете и кварталите не го мислят, няма как да стане", обясни Азис.

"Бях един от първите хора, които излезе и каза няма страшно - за всичко, което може да ти се случи, раждайки се в този свят, с този цвят, с различни предпочитания, на хората като мен - преследвани, тормозени. Милиарди са хората, които носят моя цвят и ген и се срещат с омразата. Никога не ме е било страх", каза още певецът.


