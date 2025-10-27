Азис: Баща ми с години биеше майка ми, извадих му нож, за да я защитя

"Когато бях малък, баща ми много биеше майка ми. Тормозена жена беше. Моят баща не беше добър съпруг, но беше добър баща. Към нас винаги е имало разбиране, но с майка ми бяха като куче и котка. Защото хората от това поколение живееха заради срама от другите хора - какво ще кажат. Когато я биеше или се караха, майка ми казваше: "Тихо, да не чуят". Напротив, трябва да чуят, за да се викне полиция". Това разказа емоционално и през сълзи в ефира на bTV попфолк звездата Азис, пише trafficnews.bg.

Той допълни, че я е умолявал да го напусне.

"На 7 или 8 години извадих нож на баща си, за да защитя майка си", сподели още той.

Кралят на попфолка определи именно майка си като закрилник: "Изключително ерудирана, интелигентна и извисена жена. За мен е пример в живота ми. Когато почувствам нужда от помощ, чувам гласа на майка си, каза още Азис. Себе си определи не като неин закрилник, а като нейното дете, което би направило всичко на този свят, за да е щастлива"

"Разказа как преди тя не е могла да отиде на пазар, без хората да ѝ кажат нещо лошо за мен. Била е наранявана, налагало се е да защитава детето си", каза още той.

За отношението между роми и българи певецът каза, че думата "интеграция" е неразбираема и няма превод. И поясни, че няма значение колко политиците повтаряли, че трябва да се интегрират, а предимно зависело от обществото.

"Има един генетичен код, който е неприемлив за останалата част от света. Най-вече зависи от хората от междублоковото пространство - ако хората, които живеят в блоковете и кварталите не го мислят, няма как да стане", обясни Азис.

"Бях един от първите хора, които излезе и каза няма страшно - за всичко, което може да ти се случи, раждайки се в този свят, с този цвят, с различни предпочитания, на хората като мен - преследвани, тормозени. Милиарди са хората, които носят моя цвят и ген и се срещат с омразата. Никога не ме е било страх", каза още певецът.