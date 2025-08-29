Новини
Проучване: Мъжете, които изневеряват най-много са или шефове, или безработни

Проучване: Мъжете, които изневеряват най-много са или шефове, или безработни

29 Август, 2025 19:01

Ново изследване отчита интересни крайности във връзката между склонността на мъжете да изневеряват и професията им

Проучване: Мъжете, които изневеряват най-много са или шефове, или безработни - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови данни на Института за семейни изследвания, цитирани от New York Post, показват пряка връзка между професионалния статус и склонността към изневяра при мъжете.

Публикуваното изследване, анализирано от журналистката Уенди Уанг, се базира на данни от реномираното Общонационално социално проучване (GSS), което всяка година събира информация за социалните нагласи и поведения в САЩ.

Резултатите са категорични: 18% от мъжете, заемащи престижни ръководни постове – сред които изпълнителни директори, топ мениджъри и лекари – признават, че са имали извънбрачна връзка. За сравнение, процентът на изневерилите сред мъжете с обикновени професии е по-нисък.

Според изследването натовареният график и дългите часове работа не са достатъчна бариера пред изневярата. “Въпреки че често се твърди, че успешните мъже са твърде ангажирани, за да имат време за двойствен живот, данните показват обратното: ако има желание, намира се и възможност”, коментира Уанг. Експерти допълват, че високият статус често се съчетава със самочувствие и достъп до повече социални и романтични възможности, което увеличава риска от измяна.

Интересно е, че склонността към изневяра е също толкова висока сред мъжете, които нямат работа. Според анализ на GSS, около 20% от безработните мъже между 25 и 54 години също са признали за изневяра – дял, сравним с този при ръководителите. Психолози коментират пред CNN и Psychology Today, че липсата на трудова заетост може да породи чувство на малоценност и несигурност, които да тласнат мъжете към търсене на потвърждение и емоционално удовлетворение извън дома.

Жените също изневеряват, но причините и моделите се различават

Общият процент на изневерилите жени според GSS е 14%. Данните обаче разкриват важна закономерност – докато при мъжете високият професионален статус увеличава риска от изневяра, при жените ефектът е обратен. Едва 9% от жените на ръководни постове признават за извънбрачна връзка, докато този дял скача до 21% при жените на по-непрестижни или ниско платени позиции.

Психолозите свързват тази тенденция с по-голямата финансова и емоционална самостоятелност на жените с по-висока професионална реализация. Проучвания, публикувани в Harvard Business Review и The Atlantic, също потвърждават, че стабилността и удовлетворението от работата могат да намалят нуждата от външно признание.

Как се проявява изневярата – признаци, за които да внимавате

Професионалният консултант Маделин Смит посочва няколко конкретни сигнала, които може да подсказват изневяра – особено сред мъже с активен социален или професионален живот. Скриването на телефона, избягването на общи снимки в социалните мрежи и деактивирането на споделянето на местоположение са сред най-често срещаните предупредителни знаци. “Детайлите в поведението са показателни – ако партньорът внезапно пази телефона си като таен обект или умишлено крие отношенията си онлайн, това е причина за тревога”, казва Смит пред Daily Mail.

Темата за изневярата продължава да бъде силно обсъждана, особено на фона на променящата се динамика в съвременните връзки и работна среда. Последните изследвания сочат, че комбинацията от професионални амбиции, социален натиск и лични несигурности остава ключов фактор за риска от измяна – както сред мъжете, така и сред жените.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 0 Отговор
    или русоболни панелни неудачници с анцузи и газифицирани голфове 2

    Коментиран от #5

    19:03 29.08.2025

  • 2 Нормално

    4 0 Отговор
    Безработния иска да се докаже след уволнението. А шефа иска да докаже че света е негов. И двамата не знаят че половинките им заработват. Едната и плащат, а другата плаща.

    19:14 29.08.2025

  • 3 Мъж

    7 0 Отговор
    Мъжете незнам дали изневеряват , но жените не се спират.

    Коментиран от #6

    19:15 29.08.2025

  • 4 СМЕХОРИИ 1

    3 0 Отговор
    Стига бе,... ъде у безработен мъж пари

    19:21 29.08.2025

  • 5 бай Даньо...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ООП, НАЦАПА СИ ГАЩИТЕ

    19:22 29.08.2025

  • 6 А ТАКААА

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж":

    Ами нали всички са честни , бе

    Коментиран от #9

    19:25 29.08.2025

  • 7 Ами да

    3 0 Отговор
    При шефовете винаги се появяват способни дами, които го могат! Похвално е, че толкова много от тях устояват! При дамите само мъжкият статус и парите са от значение!

    19:36 29.08.2025

  • 8 Мъжете

    6 0 Отговор
    Изневеряват с верни на мъжете си жени!

    19:41 29.08.2025

  • 9 Епааа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ТАКААА":

    Много ясно ! Каквото става във Вегас си остава във Вегас !

    20:02 29.08.2025

  • 10 Име

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    20:20 29.08.2025

  • 11 а сега писарке цъкни за бг булиците

    1 0 Отговор
    и те ли са така шавливи и късат често
    синджира като американските

    със сигурност не
    по сигурно е цъкането по сайтове за лапнишарани,
    сапунки, несвършващи сладки моабети с приятелки

    20:21 29.08.2025