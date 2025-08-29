Проучване: Мъжете, които изневеряват най-много са или шефове, или безработни

Нови данни на Института за семейни изследвания, цитирани от New York Post, показват пряка връзка между професионалния статус и склонността към изневяра при мъжете.

Публикуваното изследване, анализирано от журналистката Уенди Уанг, се базира на данни от реномираното Общонационално социално проучване (GSS), което всяка година събира информация за социалните нагласи и поведения в САЩ.

Резултатите са категорични: 18% от мъжете, заемащи престижни ръководни постове – сред които изпълнителни директори, топ мениджъри и лекари – признават, че са имали извънбрачна връзка. За сравнение, процентът на изневерилите сред мъжете с обикновени професии е по-нисък.

Според изследването натовареният график и дългите часове работа не са достатъчна бариера пред изневярата. “Въпреки че често се твърди, че успешните мъже са твърде ангажирани, за да имат време за двойствен живот, данните показват обратното: ако има желание, намира се и възможност”, коментира Уанг. Експерти допълват, че високият статус често се съчетава със самочувствие и достъп до повече социални и романтични възможности, което увеличава риска от измяна.

Интересно е, че склонността към изневяра е също толкова висока сред мъжете, които нямат работа. Според анализ на GSS, около 20% от безработните мъже между 25 и 54 години също са признали за изневяра – дял, сравним с този при ръководителите. Психолози коментират пред CNN и Psychology Today, че липсата на трудова заетост може да породи чувство на малоценност и несигурност, които да тласнат мъжете към търсене на потвърждение и емоционално удовлетворение извън дома.

Жените също изневеряват, но причините и моделите се различават

Общият процент на изневерилите жени според GSS е 14%. Данните обаче разкриват важна закономерност – докато при мъжете високият професионален статус увеличава риска от изневяра, при жените ефектът е обратен. Едва 9% от жените на ръководни постове признават за извънбрачна връзка, докато този дял скача до 21% при жените на по-непрестижни или ниско платени позиции.

Психолозите свързват тази тенденция с по-голямата финансова и емоционална самостоятелност на жените с по-висока професионална реализация. Проучвания, публикувани в Harvard Business Review и The Atlantic, също потвърждават, че стабилността и удовлетворението от работата могат да намалят нуждата от външно признание.

Как се проявява изневярата – признаци, за които да внимавате

Професионалният консултант Маделин Смит посочва няколко конкретни сигнала, които може да подсказват изневяра – особено сред мъже с активен социален или професионален живот. Скриването на телефона, избягването на общи снимки в социалните мрежи и деактивирането на споделянето на местоположение са сред най-често срещаните предупредителни знаци. “Детайлите в поведението са показателни – ако партньорът внезапно пази телефона си като таен обект или умишлено крие отношенията си онлайн, това е причина за тревога”, казва Смит пред Daily Mail.

Темата за изневярата продължава да бъде силно обсъждана, особено на фона на променящата се динамика в съвременните връзки и работна среда. Последните изследвания сочат, че комбинацията от професионални амбиции, социален натиск и лични несигурности остава ключов фактор за риска от измяна – както сред мъжете, така и сред жените.