Новини
Любопитно »
Разкриха първите горещи участници в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Разкриха първите горещи участници в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

29 Август, 2025 12:58 653 4

  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • участници-
  • любов

Първият ерген е наполовина италианец, а първата жена в шоуто - колоритна заралийка

Разкриха първите горещи участници в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Станаха ясни първите двама участници в новото любовно риалити шоу - "Ергенът: Любов в рая".

Първата участничка, представена на аудиторията е Емили Шишкова от Стара Загора, при която по всичко личи, че ще направи първия сезон на предаването интересен с колоритния си характер. На въпроса как изглежда мъжа на мечтите ѝ, тя отговаря хумористично с "Грозен и беден", преди да се поправи и да поясни, че иска "красив, богат и здрав" мъж до себе си. 27-годишната брюнетка влиза със смелата заявка, че е готова на абсолютно всичко, за да срещне любовта в ефира.

Полубългаринът и полуиталианец Джан Микеле Рата е първият представен мъж в предаването. Той е на 25 години и живее в Пловдив, но съдейки по снимките му в социалните мрежи, ходи често до Италия. Той е зодия лъв и според него най-отличаващото му се качество е дисциплината и това да бъде като хамелеон, споделя пловдивчанинът.

"Тя трябва да се изразява в нещо, което е свързано с емоционалното докосване на човека и да влезеш вътре в него", казва Джан във визитката си по отношение на романтиката и романтичните жестове.

За него мечтаната жена се отличава с чаровност, интелект и женственост. В името да намери любовта и сродната си душа би дал всичко. Той се радва на нестихващата любов на родителите си, като я определя като перфектна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Изглеждат интелигентни младежи.

    13:08 29.08.2025

  • 2 Имали пак инфлуенсърки?

    0 0 Отговор
    А досега да не са били монахини и монаси - неизвестните? И моля без разведени с деца за разнообразие!ако може!

    13:19 29.08.2025

  • 3 Към продуцента

    0 0 Отговор
    Поне вземи изцяло турци и индиици живущи в Бг. Тогава "сериала" ще бъде автентичен . Кеф ти Стамбул, кеф ти Боливуд

    13:28 29.08.2025

  • 4 С въздух под налягане не става

    0 0 Отговор
    Ергенът 1 до 4 : от трън на глог, слаба ракия, с кредо да се спасява рейтинга .

    13:38 29.08.2025