Разкриха първите горещи участници в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Станаха ясни първите двама участници в новото любовно риалити шоу - "Ергенът: Любов в рая".

Първата участничка, представена на аудиторията е Емили Шишкова от Стара Загора, при която по всичко личи, че ще направи първия сезон на предаването интересен с колоритния си характер. На въпроса как изглежда мъжа на мечтите ѝ, тя отговаря хумористично с "Грозен и беден", преди да се поправи и да поясни, че иска "красив, богат и здрав" мъж до себе си. 27-годишната брюнетка влиза със смелата заявка, че е готова на абсолютно всичко, за да срещне любовта в ефира.

Полубългаринът и полуиталианец Джан Микеле Рата е първият представен мъж в предаването. Той е на 25 години и живее в Пловдив, но съдейки по снимките му в социалните мрежи, ходи често до Италия. Той е зодия лъв и според него най-отличаващото му се качество е дисциплината и това да бъде като хамелеон, споделя пловдивчанинът.

"Тя трябва да се изразява в нещо, което е свързано с емоционалното докосване на човека и да влезеш вътре в него", казва Джан във визитката си по отношение на романтиката и романтичните жестове.

За него мечтаната жена се отличава с чаровност, интелект и женственост. В името да намери любовта и сродната си душа би дал всичко. Той се радва на нестихващата любов на родителите си, като я определя като перфектна.