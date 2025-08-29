Арестуваха изпълнителя на хита Gangnam Style Psy за наркотици

Южнокорейската поп звезда Psy, чието истинско име е Пак Дже Санг, бе задържан от властите в Сеул по подозрение за притежание, незаконна употреба и разпространение на психотропни лекарства. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, съобщават редица световни източници, сред които южнокорейската агенция Yonhap, Renhap и BBC.

Според официалната информация, предоставена от полицията в Сеул, разследването срещу 46-годишния изпълнител започва след сигнал от близък до него човек. Психотропните лекарства, отпускани по рецепта, са били получавани чрез лекар в университетска болница в южнокорейската столица, който също е сред арестуваните. Властите твърдят, че част от медикаментите са били изнасяни за трети лица, включително и чрез мениджъра на Psy, което се разглежда като престъпление по законите на страната.

Полицията потвърждава, че разполага със записи от видеонаблюдение и други доказателства, които документират нарушенията. Разследването е в ход и се очаква да бъдат повдигнати официални обвинения, съобщава агенция Yonhap. Към момента представители на Psy не са излезли с официална позиция по случая.

Пак Дже Санг прави дебют с албума си "Psy from the Psycho World!" още през 2001 г. . През 2012 г. той се превръща в глобална сензация с мегахита "Gangnam Style" – песента, която счупи рекордите на YouTube и се превърна в културен феномен. Видеото с неговия емблематичен танц е първото, което премина границата от 1 милиард гледания в платформата. Песента достигна и второто място в класацията Billboard Hot 100 в САЩ, а Psy бе поканен в редица водещи американски предавания.

След триумфа на "Gangnam Style" обаче, кариерата на Psy така и не успява да повтори същия успех. Изпълнителят неведнъж е говорил открито за личните си трудности, включително депресия, тревожност и хронични проблеми със съня, които го съпътстват в последните години. Запознати твърдят, че именно тези здравословни проблеми са довели до предписването на силнодействащи лекарства.

Според разследващите, от 2022 г. Psy редовно е получавал рецепти за мощни медикаменти, които по закон е трябвало да получава лично, но вместо това са били вземани от трети лица. Разпространението на такива лекарства извън медицинската практика е сериозно престъпление в Южна Корея и може да доведе до строги санкции.

Случаят с Psy идва на фона на засилен контрол върху употребата на психотропни вещества сред южнокорейските знаменитости. През последните години редица артисти и публични личности са били разследвани или осъждани за подобни нарушения, а общността в страната се отнася изключително сериозно към този тип престъпления.