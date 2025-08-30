Новини
Любопитно »
„България търси талант“ се завръща на екран от 14 септември с нови попълнения

„България търси талант“ се завръща на екран от 14 септември с нови попълнения

30 Август, 2025 13:11 534 7

  • българия търси талант-
  • шоу-
  • талант-
  • музика-
  • николаос цитиридис-
  • катето евро-
  • галена-
  • юлиан вергов

Николаос Цитиридис ще бъде строгият съдия в журито на шоуто

„България търси талант“ се завръща на екран от 14 септември с нови попълнения - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Любимото телевизионното предаване „България търси талант“ ще стартира в ефира на bTV на 14 септември. Шоуто, което събира цялото семейство пред екрана, ще се излъчва всяка неделя от 20:00 ч. Новият девети сезон на предаването е с мотото „Талантът няма граници“, а Катерина Евро, Галена, Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис ще взимат съдбоносни решения за участниците с всевъзможни умения и странности.

Тази година, по всеобщо мнение на журито, в ролята на най-стрoгия влиза Цитиридис, който без колебание ще натиска червения бутон на всеки несполучлив опит за творческа изява. Катето Евро пък е провъзгласена от своите колеги за най-забавна - „Само започва да говори и на мен ми става смешно. Как го прави...?”, пита се Николаос във видео с ексклузивни бекстейдж кадри в Инстаграм профила на шоуто, в което членовете на журито споделят впечатленията си един от друг. Актьорът Юлиан Вергов е провъзгласен за притежателят на най-черното чувство за хумор, а в певицата Галена виждат категоричен победител, ако се яви като участник в предаването.

„България търси талант“ се завръща на екран от 14 септември с нови попълнения

Водещи тази година са Петър Антонов и Александър Кадиев, които със своето непринудено присъствие и постоянни шеги успяват да разсеят и най-тежката предстартова треска на участниците зад кулисите. С нескрита самоирония двамата споделят, че ако се явят на сцената, най-вероятно ще се изложат.

„България търси талант“ се завръща на екран от 14 септември с нови попълнения

След двугодишна пауза шоуто отново ще открие и покаже впечатляващи, вдъхновяващи и понякога абсурдни изпълнения, които ще се борят за симпатията на публиката, журито и зрителите. Предаването ще стартира с най-забавните моменти от кастингите, в които взимат участие таланти с различни умения, хобита, възраст и националности. В края на годината шоуто ще завърши с големите финали на живо.

Освен забавление и хубави емоции, „България търси талант“ продължава да следва зелената кауза. Заснемането на новия девети сезон е по всички зелени практики за устойчива телевизионна и филмова индустрия, верифицирани от организацията ALBERT в сътрудничество с BAFTA.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 0 Отговор
    „България търси талант“ ще замени "Аз обичам България!" в неделните дни. Предаването с Александра Йосифова Сърчаджиева ще е в четвъртък. Просто умниците са ги разменили.

    13:31 30.08.2025

  • 2 надарена кака

    3 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    13:43 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Варна

    5 0 Отговор
    Съмнявам се някой да е виждал по противни хора от тези на снимките,тяхното предаване и участници .

    13:46 30.08.2025

  • 5 смяххх

    1 0 Отговор
    Аз пека чушки,отворила съм консервната фабрика в двора.Сашееее,ще слушкаш ли,мама?!

    13:47 30.08.2025

  • 6 покруса

    0 0 Отговор
    „България си търси баламант.“

    13:50 30.08.2025

  • 7 баста,

    1 0 Отговор
    С това журЕ предаването трябва да се прекръсти на ,,Бездарници търсят таланти,,

    14:22 30.08.2025