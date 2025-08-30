Новини
Принудиха Алекс Богданска да покаже новия мъж до себе си (СНИМКИ)

30 Август, 2025 16:09

Моделът заяви, че не крие кой е той, просто не иска излишни показности

Принудиха Алекс Богданска да покаже новия мъж до себе си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хубавицата Алекс Богданска за първи път се показа в прегръдките на новия си мъж. Досега моделът не искаше да разкрива ненужни подробности за новата си връзка, но нейните последователи в мрежата я провокираха.

Инфлуенсърката, която споделя всичко, през което минава в живота си в социалните мрежи, даде възможност на феновете си да ѝ задават въпроси, като много от тях очаквано бяха за това дали има нов мъж до себе си и ако да, защо го крие. На въпроса Алекс реши да отговори така: "Ооо, стига с показностите в това отношение! Това, че не правя излишни демонстрации, не означава, че го крия!", като придружи отговора си със снимка на здравеняка, в чиито прегръдки е тя.

Макар да твърди, че не го крие, снимката все пак не разкри нито лицето, нито името на новия мъж на Богданска.

Принудиха Алекс Богданска да покаже новия мъж до себе си (СНИМКИ)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че те

    18 0 Отговор
    колко бяха ?

    16:11 30.08.2025

  • 2 Сезонна работа

    12 0 Отговор
    Ще има и най ,НАЙ нов.

    16:19 30.08.2025

  • 3 Величко

    3 0 Отговор
    Е , И ... ? ! Големи яйца ... !

    16:22 30.08.2025

  • 4 Боби

    11 0 Отговор
    Маже ли катерицата с Интимохелп

    16:26 30.08.2025

  • 5 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Някой от новите😅

    16:31 30.08.2025

  • 6 Ребус

    3 1 Отговор
    Кой ще гледа мъжа, при тази трътка на снимката?

    16:32 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нека покаже

    0 0 Отговор
    ...и зъбите му и дали ,като айргър ви вади...

    16:50 30.08.2025

  • 9 Принудиха Алекс Богданска да покаже

    5 1 Отговор
    котето обгрижвано от
    новия мъж

    Коментиран от #10

    16:56 30.08.2025

  • 10 ???

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Принудиха Алекс Богданска да покаже":

    Що викаш коте на тоя попски ръкав?

    17:02 30.08.2025

  • 11 Хахахах

    1 0 Отговор
    Номер 72, или не си ги записва?

    17:14 30.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ф устата.

    17:23 30.08.2025

  • 13 Перо

    1 0 Отговор
    И кой го интересува какво прави, как и с кого живее тая селска пръчка?

    17:23 30.08.2025

  • 14 Ха ха

    0 0 Отговор
    Жива и здрава да е малката кооорваАлекс!

    17:29 30.08.2025

  • 15 Въпрос

    0 0 Отговор
    Тази смешна пола АБ ли си я изплете?

    17:46 30.08.2025