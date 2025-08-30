Принудиха Алекс Богданска да покаже новия мъж до себе си (СНИМКИ)

Хубавицата Алекс Богданска за първи път се показа в прегръдките на новия си мъж. Досега моделът не искаше да разкрива ненужни подробности за новата си връзка, но нейните последователи в мрежата я провокираха.
Инфлуенсърката, която споделя всичко, през което минава в живота си в социалните мрежи, даде възможност на феновете си да ѝ задават въпроси, като много от тях очаквано бяха за това дали има нов мъж до себе си и ако да, защо го крие. На въпроса Алекс реши да отговори така: "Ооо, стига с показностите в това отношение! Това, че не правя излишни демонстрации, не означава, че го крия!", като придружи отговора си със снимка на здравеняка, в чиито прегръдки е тя.
Макар да твърди, че не го крие, снимката все пак не разкри нито лицето, нито името на новия мъж на Богданска.
1 Че те
16:11 30.08.2025
2 Сезонна работа
16:19 30.08.2025
3 Величко
16:22 30.08.2025
4 Боби
16:26 30.08.2025
5 Цъцъ
16:31 30.08.2025
6 Ребус
16:32 30.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нека покаже
16:50 30.08.2025
9 Принудиха Алекс Богданска да покаже
новия мъж
Коментиран от #10
16:56 30.08.2025
10 ???
До коментар #9 от "Принудиха Алекс Богданска да покаже":Що викаш коте на тоя попски ръкав?
17:02 30.08.2025
11 Хахахах
17:14 30.08.2025
12 Данко Харсъзина
17:23 30.08.2025
13 Перо
17:23 30.08.2025
14 Ха ха
17:29 30.08.2025
15 Въпрос
17:46 30.08.2025