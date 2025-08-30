Принудиха Алекс Богданска да покаже новия мъж до себе си (СНИМКИ)

Хубавицата Алекс Богданска за първи път се показа в прегръдките на новия си мъж. Досега моделът не искаше да разкрива ненужни подробности за новата си връзка, но нейните последователи в мрежата я провокираха.

Инфлуенсърката, която споделя всичко, през което минава в живота си в социалните мрежи, даде възможност на феновете си да ѝ задават въпроси, като много от тях очаквано бяха за това дали има нов мъж до себе си и ако да, защо го крие. На въпроса Алекс реши да отговори така: "Ооо, стига с показностите в това отношение! Това, че не правя излишни демонстрации, не означава, че го крия!", като придружи отговора си със снимка на здравеняка, в чиито прегръдки е тя.

Макар да твърди, че не го крие, снимката все пак не разкри нито лицето, нито името на новия мъж на Богданска.