Софи Търнър търси любовта във ВИП приложение за запознанства

30 Август, 2025 17:19 557 5

  • софи търнър-
  • актриса-
  • приложение за запознанства-
  • запознанство по интернет-
  • знаменитости-
  • раздяла

Звездата от "Игра на тронове" окончателно приключи връзката с досегашното си гадже

Софи Търнър търси любовта във ВИП приложение за запознанства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Софи Търнър се е разделила с приятеля си Перегрин Пиърсън, съобщават британски медии, само няколко месеца след като двойката поднови връзката си. 29-годишната актриса, позната от сериала „Игра на тронове“, е забелязана с профил в ексклузивното приложение за запознанства Raya, което се ползва от редица световни знаменитости.

Търнър и 30-годишният британски аристократ Перегрин Пиърсън започнаха да излизат през 2023 г. Двамата бяха последно заснети заедно на фестивала Гластънбъри през юни тази година. Според източници, Софи е качила девет снимки в новия си профил в Raya, включително кадри от почивки и снимка, на която танцува в хотелска стая. В интересите си в приложението тя е посочила музика, паста, кино, семейство, слънце и приятели.

Новината за предполагаемата раздяла идва след спекулации по-рано през годината, когато актрисата спря да следва Пиърсън в Instagram. Софи Търнър потвърди връзката си с Перегрин, който е наследник на титлата Вискаунт Каудрей и част от едно от най-богатите семейства във Великобритания, през декември 2023 г., няколко месеца след края на четиригодишния си брак с Джо Джонас.

Софи и Джо, които се ожениха през 2019 г., имат две дъщери – Уила на четири години и Делфин на две. Разводът им беше финализиран през септември 2024 г., малко повече от година след подаването на документите за раздяла от страна на Джо Джонас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уинтърфелт

    0 0 Отговор
    Да не са прекарали интернет в замъка в зимен хребет?

    17:22 30.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Изтрит на 2

    0 0 Отговор
    Ха ха ха...
    Явно истинските факти,не се долюбват от авторката...
    Ха ха ха...
    Нека бърше...
    Истината ...НЕ МОЖЕ!

    17:28 30.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    На Санса Старк в........Да беше по млада поне.

    17:30 30.08.2025

  • 5 ООрана държава

    0 0 Отговор
    В онли фенс ли?

    17:53 30.08.2025