Софи Търнър търси любовта във ВИП приложение за запознанства

Софи Търнър се е разделила с приятеля си Перегрин Пиърсън, съобщават британски медии, само няколко месеца след като двойката поднови връзката си. 29-годишната актриса, позната от сериала „Игра на тронове“, е забелязана с профил в ексклузивното приложение за запознанства Raya, което се ползва от редица световни знаменитости.

Търнър и 30-годишният британски аристократ Перегрин Пиърсън започнаха да излизат през 2023 г. Двамата бяха последно заснети заедно на фестивала Гластънбъри през юни тази година. Според източници, Софи е качила девет снимки в новия си профил в Raya, включително кадри от почивки и снимка, на която танцува в хотелска стая. В интересите си в приложението тя е посочила музика, паста, кино, семейство, слънце и приятели.

Новината за предполагаемата раздяла идва след спекулации по-рано през годината, когато актрисата спря да следва Пиърсън в Instagram. Софи Търнър потвърди връзката си с Перегрин, който е наследник на титлата Вискаунт Каудрей и част от едно от най-богатите семейства във Великобритания, през декември 2023 г., няколко месеца след края на четиригодишния си брак с Джо Джонас.

Софи и Джо, които се ожениха през 2019 г., имат две дъщери – Уила на четири години и Делфин на две. Разводът им беше финализиран през септември 2024 г., малко повече от година след подаването на документите за раздяла от страна на Джо Джонас.