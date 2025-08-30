Новини
Камелия разпали страстите в кухнята по оскъдно облекло (СНИМКИ)

30 Август, 2025 18:28 1 119 9

  • камелия-
  • поп фолк-
  • певица-
  • кухня

Певицата демонстрира скрита досега страст - кулинарията

Камелия разпали страстите в кухнята по оскъдно облекло (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк дивата Камелия доказа, че може да повиши градусите навсякъде, където се появи - дори и в кухнята.

Изпълнителката сподели изкушаващи свои снимки до тигана по сексапилна нощничка и постигна ефект, за който нейни колежки дават мило и драго. Огън момичето на поп фолка неслучайно още е наричана така, пише Шоу Блиц.

"Най-добрата рецепта е да се чувстваш добре в кожата си", пише Камелия под изкусителните кадри от кухнята - място, на което не много жени целят да демонстрират такъв сексапил.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТАРАТА ЖЕНА

    4 1 Отговор
    Се познава по ръцете. Като на снимката.

    18:30 30.08.2025

  • 2 Дуньо простия

    6 0 Отговор
    То хубаво, кулинария... ама що фокуса е връз сомбите.

    18:30 30.08.2025

  • 3 Щом

    9 0 Отговор
    е най - добрата рецепта е да се чувстваш добре в кожата си , защо тогава има една дузина операции + силикон ?

    Коментиран от #4

    18:33 30.08.2025

  • 4 Е ми

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щом":

    щото, кожата трябва, нещо да я изпъва. Иначе, мяза на армейски зил, бризента.

    18:39 30.08.2025

  • 5 баста на чалгата

    11 1 Отговор
    Ако тази чалгарка се чувстваше добре в кожата си нямаше да си сложи гумени цици да си окастри носа и да се фотошопира до 20 г.Изобщо не изглежда така в действителност и тя го вижда всеки ден в собственото си огледало,а си е точно 54 годишна жена.Никого не заблуждава,жалка работа за няколко хвалебствени коментара.

    18:45 30.08.2025

  • 6 Да,да

    7 0 Отговор
    Стара тенджера търси голям черпак.

    18:52 30.08.2025

  • 7 Анти чалга

    3 0 Отговор
    То това може само да прави.

    19:09 30.08.2025

  • 8 Хейт

    2 0 Отговор
    Като не може да блееее ще се показва как се опитва ,че готви . То това нещо за друго не става .

    19:12 30.08.2025

  • 9 хм,хм

    4 0 Отговор
    Стара чанта, с вулгарно и евтино излъчване.

    19:12 30.08.2025