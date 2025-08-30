Камелия разпали страстите в кухнята по оскъдно облекло (СНИМКИ)

Поп фолк дивата Камелия доказа, че може да повиши градусите навсякъде, където се появи - дори и в кухнята.
Изпълнителката сподели изкушаващи свои снимки до тигана по сексапилна нощничка и постигна ефект, за който нейни колежки дават мило и драго. Огън момичето на поп фолка неслучайно още е наричана така, пише Шоу Блиц.
"Най-добрата рецепта е да се чувстваш добре в кожата си", пише Камелия под изкусителните кадри от кухнята - място, на което не много жени целят да демонстрират такъв сексапил.
