Съпругата на Брус Уилис отвърна на критиките, че го е настанила в отделен дом (ВИДЕО)

Ема Хеминг, съпругата на холивудската звезда Брус Уилис, отговори остро на критиките, последвали разкритията, че актьорът живее в отделен дом, докато се бори с фронтотемпорална деменция. В специално видео, публикувано в Instagram след участието си в предаването на ABC с Даян Сойър, Хеминг подчерта, че „гласовете на критиците са силни и шумни“, но допълни, че само хора, преживели подобна ситуация, имат право на мнение.

„Тези, които не са преминали през това, не бива да съдят. Те със сигурност нямат право да взимат решения вместо нас,“ заяви Хеминг. Тя акцентира върху факта, че грижата за болен член на семейството често води до външни оценки и осъждане, което, според нея, е основен проблем за хората, поели ролята на болногледачи.

В предаването, посветено на диагнозата на Уилис – фронтотемпорална деменция, Хеминг изрази признателност за вниманието, което се обръща както на самото заболяване, така и на предизвикателствата пред семействата и болногледачите. „Споделянето на нашата история води до разбиране и съпричастност сред онези, които ежедневно се сблъскват с реалността на грижите за болни“, коментира тя.

В коментар към публикацията си Ема Хеминг подчерта, че говори открито заради нуждата да изгради връзка с общността на хората, изправени пред подобни изпитания.

Дъщерята на Брус Уилис – Талула, също изрази подкрепа към Хеминг в социалните мрежи, като я поздрави за отдадеността и грижата към цялото семейство.

По време на телевизионното интервю Ема Хеминг разкри, че е взела „трудното решение“ да премести Уилис в отделен дом, близо до жилището, в което тя и двете им дъщери Мейбъл (13) и Евелин (11) живеят. „Брус би искал децата му да бъдат на място, по-добре пригодено за тях, а не за него“, подчерта тя, като допълни, че семейството редовно го посещава и той разполага с постоянен екип от професионални болногледачи.

Брус Уилис прекрати актьорската си кариера през 2022 г. поради афазия, а през 2023 г. му бе поставена диагноза фронтотемпорална деменция – заболяване, което води до сериозни затруднения с речта, поведението и двигателните функции.

В края на миналата година Ема Хеминг публично сподели за трудните емоции и предизвикателства, които съпътстват семейството след диагнозата. „Годишнините вече не носят радост – оставят тежест и празнота, но въпреки всичко любовта е безусловна“, написа тя в Instagram, подчертавайки, че би избрала същия път отново.