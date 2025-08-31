Втори шанс: Венци Венц се събра с жена си след развода

Любовта има втори шанс – доказателството идва от един от най-ексцентричните рапъри у нас. Венци Венц и съпругата му Агуая, с която имат син Ноа, отново са заедно – след трудна раздяла и официален развод, пише show.blitz.bg.

Музикантът, познат с цветния си стил и нестандартните рими, изненада феновете си на 27 август с признание, че семейството му отново е цяло. Поводът бе и участието му в новото риалити "Игри на предатели – The Traitors".

"Играх на предател и ме изгониха", шегува се той, но веднага след това добавя, че в личния живот най-ценно е доверието, което е възстановил.

"Жената до мен не е просто жена, тя е човек, когото дълбоко уважавам и с когото мога да комуникирам. Връзката ни премина през тежки изпитания, но разбрах, че истинската любов е тази, която остава въпреки всичко", добавя още музикантът, който определя себе си като "романтична душа, която иска да бъде обичана".

От думите му става ясно още, че ролята на баща остава най-важната за него: "Не обичам спорта, но играя футбол с Ноа. Това е нашето време заедно и ни носи много радост."

Изпълнителят, чиято кариера в дуото "Павел и Венци Венц" го направи едно от най-разпознаваемите имена в българската хип-хоп сцена, гледа с нов оптимизъм към бъдещето.