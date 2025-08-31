Новини
Втори шанс: Венци Венц се събра с жена си след развода

31 Август, 2025 08:44 1 255 9

"Семейството ми отново е цяло.", сподели рапърът

Втори шанс: Венци Венц се събра с жена си след развода - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Любовта има втори шанс – доказателството идва от един от най-ексцентричните рапъри у нас. Венци Венц и съпругата му Агуая, с която имат син Ноа, отново са заедно – след трудна раздяла и официален развод, пише show.blitz.bg.

Музикантът, познат с цветния си стил и нестандартните рими, изненада феновете си на 27 август с признание, че семейството му отново е цяло. Поводът бе и участието му в новото риалити "Игри на предатели – The Traitors".


"Играх на предател и ме изгониха", шегува се той, но веднага след това добавя, че в личния живот най-ценно е доверието, което е възстановил.

"Жената до мен не е просто жена, тя е човек, когото дълбоко уважавам и с когото мога да комуникирам. Връзката ни премина през тежки изпитания, но разбрах, че истинската любов е тази, която остава въпреки всичко", добавя още музикантът, който определя себе си като "романтична душа, която иска да бъде обичана".

От думите му става ясно още, че ролята на баща остава най-важната за него: "Не обичам спорта, но играя футбол с Ноа. Това е нашето време заедно и ни носи много радост."

Изпълнителят, чиято кариера в дуото "Павел и Венци Венц" го направи едно от най-разпознаваемите имена в българската хип-хоп сцена, гледа с нов оптимизъм към бъдещето.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Ама този гнусар и съпруга ли е имал, сигурно е същата откачалка като него...

    08:50 31.08.2025

  • 2 Анонимен

    22 0 Отговор
    Абе на тия хора, няма ли кой да им каже, че стават грозни с тези надраскани татуировки. Кой ще го вземе на сериозно, това само човек с психични проблеми, ще си ги направи.

    08:57 31.08.2025

  • 3 Боклуците

    16 0 Отговор
    Като походят, походят и видят, че няма кой да ги вземе за хубави, отнове се връщат при този, който ги е търпял до момента. Дано поне да са си направили правилните изводи. Важи и за жените и за мъжете!!!

    09:00 31.08.2025

  • 4 Хахо

    11 0 Отговор
    Едва ли жената ще може дълго да го издържи тоя татуиран бездарник..

    09:09 31.08.2025

  • 5 Перке

    1 0 Отговор
    Не ти трябва беля,стой далеч от писюраната

    09:25 31.08.2025

  • 6 абе,

    8 0 Отговор
    Съпругата му не се казва Агуая а Мая Вангелова.Агуая се казва детето което той направи на едно друго момиче и я заряза с бебето.Така направи и с Мая когато се роди сина му.Чудя се на тези жени които се връзват с такива нашарени развейковци.

    09:31 31.08.2025

  • 7 Аз пък

    3 0 Отговор
    Помислех че се е събрал с Коцето (който се е разделил с фънки) ❤️

    09:45 31.08.2025

  • 8 Истина ви казвам

    1 0 Отговор
    Вчера жена ми с която нямам брак ми казва:
    Олеее една моя приятелка е правила сватба на дъщеря си в Лондон, много пищна и гледа снимки в фейс бука.И аз викам и кво’от това.И като човек мразещ сватбите рязко е питам: Сватбата не ме интересува, кажи ми кога е развода и кога ще започни дялбата.Дъщеря ми падна от дивана от смях.

    Та сега един виц:

    Срещат се двама приятели и единият му казва:
    Ще се развеждам и ще делим къщата!
    След една година пак се срещат и онзи го пита:
    Какво стана как мина развода?
    Ми съдията каза за жената къщата и гаража а за мен двора и москвича да има къде да спя.Питах адвоката защо така нали ми взема толкова много пари и каза че всичко ще е за мен.А той ми отговори:
    Ми съдията така каза!

    10:01 31.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ф устата.

    10:10 31.08.2025