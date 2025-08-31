Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Гнезда от кадаиф и орехи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Гнезда от кадаиф и орехи

31 Август, 2025 10:05 500 2

  • кадаиф-
  • орехи-
  • гнезда-
  • десерт-
  • ориенталска кухня-
  • какво да сготвя

Вкусен десерт от ориенталската кухня

Рецепта на деня: Гнезда от кадаиф и орехи - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пресен кадаиф - 500 г;
  • масло - 150 г (разтопено);
  • орехи или шамфъстък - 200 г.

За сиропа:

  • захар - 500 г;
  • вода - 400 мл;
  • лимонов сок - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Пресният кадаиф се накъсва леко с ръце, за да се разделят нишките. Залива се с разтопено масло и се разбърква внимателно, за да се омаслят всички нишки.

Взема се малка част от кадаифа и се оформя като гнездо, като в средата се оставя вдлъбнатина. Подреждат се в намазнена тава. Във всяко гнездо се слагат натрошени орехи или шамфъстък.

Пекат се в предварително загрята фурна на 180°C около 25-30 минути, докато придобият златист цвят.

През това време се приготвя сиропът: захарта и водата се слагат да заврат за около 10 минути, добавя се лимоновия сок и се оставя да изстине.

Горещите гнезда от кадаиф и орехи се заливат със студения сироп и се оставят поне 2 часа да поемат сиропа, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дпс-гроб

    3 1 Отговор
    ще ви приобщим към ориента

    Коментиран от #2

    10:06 31.08.2025

  • 2 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "дпс-гроб":

    ще те сготвя по маорска рецепта
    и ще нагостя доста улични кучета и котки
    с някои номера и тарикатлъци от 6-то упправление
    аркадаш

    10:24 31.08.2025