Рецепта на деня: Гнезда от кадаиф и орехи

Необходими продукти:
- пресен кадаиф - 500 г;
- масло - 150 г (разтопено);
- орехи или шамфъстък - 200 г.
За сиропа:
- захар - 500 г;
- вода - 400 мл;
- лимонов сок - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Пресният кадаиф се накъсва леко с ръце, за да се разделят нишките. Залива се с разтопено масло и се разбърква внимателно, за да се омаслят всички нишки.
Взема се малка част от кадаифа и се оформя като гнездо, като в средата се оставя вдлъбнатина. Подреждат се в намазнена тава. Във всяко гнездо се слагат натрошени орехи или шамфъстък.
Пекат се в предварително загрята фурна на 180°C около 25-30 минути, докато придобият златист цвят.
През това време се приготвя сиропът: захарта и водата се слагат да заврат за около 10 минути, добавя се лимоновия сок и се оставя да изстине.
Горещите гнезда от кадаиф и орехи се заливат със студения сироп и се оставят поне 2 часа да поемат сиропа, пише gotvach.bg.
