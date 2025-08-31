Рецепта на деня: Гнезда от кадаиф и орехи

Необходими продукти:

пресен кадаиф - 500 г;

масло - 150 г (разтопено);

орехи или шамфъстък - 200 г.

За сиропа:

захар - 500 г;

вода - 400 мл;

лимонов сок - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Пресният кадаиф се накъсва леко с ръце, за да се разделят нишките. Залива се с разтопено масло и се разбърква внимателно, за да се омаслят всички нишки.

Взема се малка част от кадаифа и се оформя като гнездо, като в средата се оставя вдлъбнатина. Подреждат се в намазнена тава. Във всяко гнездо се слагат натрошени орехи или шамфъстък.

Пекат се в предварително загрята фурна на 180°C около 25-30 минути, докато придобият златист цвят.

През това време се приготвя сиропът: захарта и водата се слагат да заврат за около 10 минути, добавя се лимоновия сок и се оставя да изстине.

Горещите гнезда от кадаиф и орехи се заливат със студения сироп и се оставят поне 2 часа да поемат сиропа, пише gotvach.bg.