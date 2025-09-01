Васил Найденов проговори за скандала със Стефан Димитров: "Жалко е, че стигнахме дотук!"

"Жалко е, че стигнахме дотук със Стефан Димитров!" Така легендарният поп изпълнител Васил Найденов коментира в навечерието на 75-годишнината си скандала между него и композитора Стефан Димитров, с когото са приятели и заедно творят хитове от десетилетия.



"Първоначално бях, меко казано, учуден. Даже мислех, че е някакъв майтап. Обаче се оказа, че не е майтап, за съжаление. Но всеки има право на избор как да работи, как да реагира. Никой няма право да вменява вина на някого. Времето ще покаже за какво става дума."



Така Найденов, носител на извънредната награда на Бг радио - "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена", коментира ексклузивно за "България Днес" нападките на композитора Стефан Димитров, който публично и чрез медиите му забрани да пее песните му. А причината двамата творци да се скарат е авторството на песента "Там на завоя", която Найденов отскоро изпълнява в дует с братя Аргирови.



И въпреки 50-годишното творческо партньорство и приятелство, които свързват двете музикални легенди, Стефан Димитров изригна: "20 песни съм му написал. Забранявам му да ги пее. Не желая да чувам гласа му в моите песни". Според композитора той е написал музиката за "Там на завоя", а Васил Найденов си е позволил да си припише авторство. "Музиката е колективен труд", но основната музикална идея е моя, заяви за "24 часа" Стефан Димитров и допълни, че не е взел и стотинка за песните.



Юридическият екип на Найденов обаче излезе с официално изявление, според което възнагражденията към композитора са изплащани през "Музикаутор" - най-голямата организация за авторски права - и изпълнителят на песните няма нито правото, нито отговорността да събира и урежда отчисления като дължим хонорар към автора на песните.



"Аз в случая съм извън играта, защото не съм правист, а става дума за правни закони, от които не разбирам. Аз и така съм възпитан - да не се занимавам с неща, от които не разбирам", призна Васил Найденов и уточни: "Такъв съм си, като не разбирам от астрономия, кибернетика, сексология, не пипам там. Големият проблем на българина е, че се опитва да разбира от всичко".



Естрадната легенда настоява още, че когато се говори за съдбата на хора, трябва да се използват точност и яснота, за да не стане като: "На къра се събират баба Пена и Гошето и си говорят за космонавтика. Аз съм емоционален и говоря много, но истината е, че се касае за сериозни неща, трябва да сме стриктни, за да не се получава говорилня".



И въпреки категоричното мнение на адвокатите на Васил Найденов, че всички правила са спазени, той споделя: "Ако аз не съм спазил закона и действам с неточности през всичките тези години, много отдавна щях да съм уведомен. Но адвокатите разясняват всичко по отношение на обвиненията срещу мен. Жалко е обаче, че стигнахме до такива приказки, жалко е, че дадохме повод на хората за ненужни разговори, които се превръщат вече в клевети, пропуснати ползи и други неща, но не бих искал да се стига до такива крайности", с огорчение признава Васил Найденов. А после съвсем приятелски уточнява:



"Ще се радвам, ако Стефан Димитров е правият, а аз съм кривият. Ако говорим за правди и за кривди, за съжаление, съм абсолютно сигурен в това, което говоря, и не бих си го позволил да го говоря, ако не бях убеден. Защото за мен това са сериозни неща - това ми е животът! Аз не съм на 15 г., след няколко дни ставам на 75 г... Много странно звучат обвиненията към мен".



Изпълнителят на вечния хит "Телефонна любов" настоява, че се е доказал в границите на България като изпълнител, защото: "Нашата професия обикновено е много временна, във всяка държава е така, а аз съм оцелял вече толкова години като певец. В световен план много малко хора оцеляват 50-60 години на сцената. Аз го правя от 50 и няколко години вече. Факт е, че и все още пътувам и значи пълня зали, а щом пълня зали, значи има приходи. Хората не идват на концертите ми заради сините ми очи", настоява още певецът и разказва, че организаторите, които се явяват поръчители, носят отговорността за авторските и изпълнителските права.



"Така че отново законът е ясен, ако на някого не му отърва, се опитва да промени закона. Така навремето аз бях един от първите, който се опита да направи промяна да се слуша повече българска музика, тя да е 33% в ефира, защото такава национална идентичност има и във Франция, и в Италия, и навсякъде по света, ходих в парламента, срещах се с културната комисия, но не успях. Затова хората, които са недоволни от закона, правят нещо, за да го променят", категоричен е изпълнителят.



Той признава, че също е недоволен от закона, защото: "На някои песни съм си композитор, на други съм изпълнител, на трети съм написал текстовете, така че и аз бих искал да получавам повече пари. Не знам човек, на когото парите да са му достатъчни, такъв аз не познавам засега", казва още Васил Найденов и настоява недоволните автори, изпълнители, текстописци да се организират и да внесат промени в парламента, а не "да търсиш под вола теле".



Васил Найденов не крие още: "Аз просто съм учуден, че нещата наистина са ясни и дадени хора си позволяват по такъв начин да занимават други хора, което е много особено. Има закони и да изопачаваш нещата, а пък накрая да стигаш и до медиите да ги занимаваш, защото си видял, че не става по законов път, на това му се казва друго. Затова казвам, че ще се радвам Стефан да е правият. Отначало хабих нерви, но толкова време мина от тези странни изисквания и в един момент човек просто свиква. Човек със смъртта свиква даже, та камо ли с човешките странности", огорчен признава още Васил Найденов, най-вече заради 50-годишното си приятелство със Стефан Димитров.



Дай боже, двамата да се разберат! За да продължат да живеят песните им като "Сбогом, моя любов", "По първи петли", "Там, след края на света", "Казано честно, всичко ми е наред", "Старата любов" и много други златни хитове.



Ето и кратък разговор с Васил Найденов преди официалната позиция на адвокатите му:



- Какво предизвика приятеля ви Стефан Димитров да скочи чрез медиите срещу вас?



- Най-добре е този въпрос да му го зададете на него, защото аз също съм много учуден. И не само аз, всички хора от гилдията и тези около мен са абсолютно учудени. Може би той има някакви доводи и дано те да бъдат истински.



- От 30 г. по големи празници съпругата на Стефан Димитров - Богдана Карадочева, винаги разказва: "Вкъщи ще се съберем, ще празнуваме с приятели, и Васко Найденов ще дойде у нас". Вие винаги сте били споменаван като най-ценен приятел и гост!



- Нормално е да сме близки, та ние сме приятели от много години! При това сме цяла компания, не съм само аз.



- Как ли се чувства Богдана Карадочева в този конфликт?



- Не знам. Аз не мога да отговоря от името на хората, колкото и да са ми близки те. Дори и за майка ми, и за баща ми не бих си позволил да кажа как се чувстват или защо са решили да правят това или онова. Явно те имат някакви доводи, а не голословни приказки. Затова адвокатите казаха, че има закон и законът наистина трябва да се спазва от всички. Защото беззаконието ражда други проблеми. И всеки един от нас трябва да помисли дали спазва закона. Когато си изправен на разстрел, трябва да се защитаваш чрез закона.



- Пожелавам ви колкото се може по-скоро конфликтът помежду ви да бъде потушен, защото сте приятели от десетилетия.



- Мисля си, че това нещо е временно. Но ако не е временно, означава, че е някаква фикс идея, която не се базира на нищо законово, и оттук нататък се чувствам, меко казано, много странно. Защото няма логика. Зодия Дева съм и се водя земна, здраво стъпила на земята личност и разчитам на логиката. Не обичам агресията, дори не искам да влизам в ролята на силния, както ми предлагат, и не бих го направил. Не се правя на благородник, но така съм възпитан и предпочитам да замълча и това е една от причините да не говоря по тази тема - да застана на мегдана и да плюя, и да говоря глупости. Не си заслужава просто. Защото Стефан Димитров е един кадърен човек, един изключителен композитор, написал е толкова музика, и за мен, и за много наши колеги. Не бих си позволил да нараня Стефан, защото безкрайно много го уважавам.

