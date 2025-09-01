Новини
Любопитно »
Франциска Йорданова за напускането си на "Преди обед": Поемам в нова посока (ВИДЕО)

Франциска Йорданова за напускането си на "Преди обед": Поемам в нова посока (ВИДЕО)

1 Септември, 2025 15:31 947 5

  • франциска йорданова-
  • преди обед-
  • водеща-
  • коментар

Досегашната ко-водеща на сутрешното предаване ще бъде заменена от Венета Райкова

Франциска Йорданова за напускането си на "Преди обед": Поемам в нова посока (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франциска Йорданова публикува своя коментар по повод напускането си на предаването "Преди обед", след като за един негов сезон бе водеща. Днес Венета Райкова официално беше представена за партньорка на Петър Дочев и Оля Малинова.

Ето какво написа Франциска за сбогом:

"Скъпи приятели, моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме кара да поема в нова посока. Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост - срещнах невероятни хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си!

Благодаря на Георги Тошев за доверието, обърна се тя към продуцента на предаването. "И най-вече благодаря на Вас, зрителите: на тези, които ме подкрепяхте и на тези, които ме критикувахте. И двете ме стимулираха да бъда по-добра.

Успех на екипа - и нови хоризонти за всички ни.", пожела тя на досегашните си колеги.

От bTV вече съобщиха, че Франциска Йорданова ще се фокусира повече върху дългогодишната си страст и професионален път в живота до момента - танците.

 


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Митьо

    4 0 Отговор
    С кво се римува Венета....

    15:38 01.09.2025

  • 2 Сашо

    4 2 Отговор
    Не знам кой те монтира там, ама си много глупава и много крякаш.

    15:39 01.09.2025

  • 3 стринка кифла: Поемам в нова посока

    4 0 Отговор
    на риболов за лапнишарани

    15:47 01.09.2025

  • 4 ЗОРО

    5 0 Отговор
    Коя е Франциска и кой въобще гледа плоските телевизии! Бойкот на мисирките медии!!!

    15:50 01.09.2025

  • 5 ристю

    1 1 Отговор
    Явно всички на пускат "Преди обед".

    15:57 01.09.2025