Франциска Йорданова за напускането си на "Преди обед": Поемам в нова посока (ВИДЕО)

Франциска Йорданова публикува своя коментар по повод напускането си на предаването "Преди обед", след като за един негов сезон бе водеща. Днес Венета Райкова официално беше представена за партньорка на Петър Дочев и Оля Малинова.

Ето какво написа Франциска за сбогом:

"Скъпи приятели, моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме кара да поема в нова посока. Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост - срещнах невероятни хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си!

Благодаря на Георги Тошев за доверието, обърна се тя към продуцента на предаването. "И най-вече благодаря на Вас, зрителите: на тези, които ме подкрепяхте и на тези, които ме критикувахте. И двете ме стимулираха да бъда по-добра.



Успех на екипа - и нови хоризонти за всички ни.", пожела тя на досегашните си колеги.

От bTV вече съобщиха, че Франциска Йорданова ще се фокусира повече върху дългогодишната си страст и професионален път в живота до момента - танците.