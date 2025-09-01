Ново гадже? Забелязаха Сидни Суини в компанията на скандален продуцент (ВИДЕО)

Продуцентът Скутър Браун и актрисата Сидни Суини бяха заснети заедно във Венеция в разпространено отново видео в социалните мрежи.

Фен засне клип в TikTok, на който звездата от „Еуфория“ и музикалният мениджър се разхождат по улиците на града заедно с модела Амели Трембле. Случката се разиграва непосредствено след като актрисата присъства на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес, която се състоя през юни.

Във видеото Браун гледа телефона си, преди да заговори със Суини, която е облечена в рокля на цветя и обувки на малък ток. Не е ясно какво точно са обсъждали. Клипът е придружен с коментар от автора му: „Това е моментът, когато видях Сидни Суини, Амели Трембле и Скутър Браун във Венеция за сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес в съботния следобед.“ Видеото вече има близо половин милион гледания.

Scooter Braun and Sydney Sweeney spotted together in Italy in resurfaced video https://t.co/jXpvAz56mu pic.twitter.com/45eNhsYfQV — Page Six (@PageSix) August 31, 2025

Медията Page Six е потърсила представители на Суини и Браун за коментар, но не е получила отговор. Същия ден актрисата от „Immaculate“ е била забелязана да се разхожда из Венеция с Орландо Блум и Том Брейди.

През март стана ясно, че Сидни Суини е отменила сватбата си с Джонатан Давино заради сериозни проблеми във връзката им. Двамата бяха забелязани заедно на обяд през април, а източник на Us Weekly коментира, че за актрисата от Еуфория е трудно напълно да прекъсне отношенията си с него. Според същия източник „сватбата остава отменена“ и отношенията между двамата вече са чисто приятелски.

Скутър Браун беше женен за Яел Коен от 2014 до 2021 г. Двамата имат три деца – синовете Джагър и Леви и дъщеря им Харт. Продуцентът няма особено чиста слава в Холивуд. Редица поп звезди работиха с него, включително Тейлър Суифт, Ариана Гранде, Деми Ловато, Джъстин Бийбър и др. Името му започна да се появява по-често в светските хроники, след като стана ясно, че е продал правата върху музиката на Тейлър Суифт на трета страна без нейното съгласие. Впоследствие Суифт трябваше да презаписва албумите си, за да може отново да си върне правата върху тях. В крайна сметка всичко завърши успешно, след като певицата успя да купи обратно музиката си миналата година.

След скандала много от известните клиенти на Браун го изоставиха, а Джъстин Бийбър все още има неуредени финансови отношения с него.

Sydney Sweeney, Karlie Kloss, Amélie Tremblay, Scooter Braun e Orlando Bloom deixando o restaurante Harry’s Bar em Veneza, Itália. (28/06) pic.twitter.com/CT2CNFYOYz — Portal Sydney Sweeney (@portalsweeneybr) June 30, 2025