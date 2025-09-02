Венета Райкова: Тодор Славков не се е самоубил, бил е убит

Бившето гадже на Тодор Славков Венета Райкова изобщо не вярва, че той се е самоубил, пише bgdnes.bg. Новата водеща на "Преди обед" разкри мислите си пред криминалния психолог д-р Тодор Тодоров.

Тя каза, че Тодор Славков не е човекът, който хората си представят от телевизията. Познава го от 2000-та година и не го е виждала да се напива или да използва наркотици. Било му малко тежко, че приятелите го наричали Внука на царя, но той казвал, че е имал хубаво детство. После му се случва обвинението в изнасилване, за което лежи в затвора, но накрая е оправдан.

Въпреки всички тези неща Райкова не видяла никакви суицидни мисли и затова не може да поярва, че се е самоубил. Последно двамата разговаряли преди 2 години. Райкова разпиля и версията, че Славков е сложил край на живота си на датата, на която умира майка му. Всъщност Людмила Живкова е починала на 20-ти юли, а не на 21-ви, когато си отиде Тодор Славков.

Така се оказва, е Венета Райкова по-вярва на версията, че Славков е убит.