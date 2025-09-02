Новини
Любопитно »
Венета Райкова: Тодор Славков не се е самоубил, бил е убит

Венета Райкова: Тодор Славков не се е самоубил, бил е убит

2 Септември, 2025 08:42 1 927 20

  • венета райкова-
  • тодор славков-
  • самоубил-
  • малък тошко

Това заяви водещата, която е била гадже на Малък Тошко

Венета Райкова: Тодор Славков не се е самоубил, бил е убит - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившето гадже на Тодор Славков Венета Райкова изобщо не вярва, че той се е самоубил, пише bgdnes.bg. Новата водеща на "Преди обед" разкри мислите си пред криминалния психолог д-р Тодор Тодоров.

Тя каза, че Тодор Славков не е човекът, който хората си представят от телевизията. Познава го от 2000-та година и не го е виждала да се напива или да използва наркотици. Било му малко тежко, че приятелите го наричали Внука на царя, но той казвал, че е имал хубаво детство. После му се случва обвинението в изнасилване, за което лежи в затвора, но накрая е оправдан.

Въпреки всички тези неща Райкова не видяла никакви суицидни мисли и затова не може да поярва, че се е самоубил. Последно двамата разговаряли преди 2 години. Райкова разпиля и версията, че Славков е сложил край на живота си на датата, на която умира майка му. Всъщност Людмила Живкова е починала на 20-ти юли, а не на 21-ви, когато си отиде Тодор Славков.

Така се оказва, е Венета Райкова по-вярва на версията, че Славков е убит.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 0 Отговор
    да се срещнем на "самоубит" и да си стиснем рьцете

    Коментиран от #6

    08:44 02.09.2025

  • 2 Вени ,

    2 9 Отговор
    Хапчетата , Вени ...

    08:45 02.09.2025

  • 3 бушприт

    8 1 Отговор
    Бившето гадже на Тодор Славков - Венета Райкова ...

    08:45 02.09.2025

  • 4 Много употребяваната

    14 6 Отговор
    Мислех, че е предала богу дух!
    На тая що й знае сливата!

    08:45 02.09.2025

  • 5 бай Бай

    7 2 Отговор
    Случаят е за инспектор Стрезов.
    А може би е замесена жена?

    08:46 02.09.2025

  • 6 Венета

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ме стиснеш за Джорджано..

    08:46 02.09.2025

  • 7 Като се напиеше

    10 3 Отговор
    Тошко неподбираше.

    08:47 02.09.2025

  • 8 Гръч

    11 0 Отговор
    И тия в телевизиите,като ония в парламента едни и същи до гроб

    08:48 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 може да е така

    4 3 Отговор
    доказателствата не сочат това . нагар , аутопсия , а и неприятели не е имал . няма други подобни случаи да са убийства . аргументите и са напълно безпочвени . ако е права защо не пази тайна . докато хванат наемниците . сигурно 5 милиона са взели . на боби не разкриха атентаторите . там имаше аргумент . прибирал с радиото парите на хората . осъдиха го . но парите не е връщал . малък тошо си изглежда като такъв . затова никой не е допускал атентат .ще видим .

    08:49 02.09.2025

  • 11 Елементарно

    6 3 Отговор
    най-вероятно е самоубит заради собствеността му в оръжейната промишленост.

    Коментиран от #13

    08:53 02.09.2025

  • 12 въпросче

    3 8 Отговор
    И за какво Славков ще е убит?

    Коментиран от #15

    08:54 02.09.2025

  • 13 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно":

    2-3 дена хванаха голяма пратка с кокаин, който е трябвало, той да охранява през територията, бяха дипломати май от Конго.. Ти имаш ли връзки с дипломати в Конго?

    Коментиран от #17

    09:01 02.09.2025

  • 14 Мисири

    2 1 Отговор
    Какви са тези "суисуидни мисли" бе мисири? Учете го тоя български!!!

    09:12 02.09.2025

  • 15 Зрител

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "въпросче":

    Чете ли какво казват приятелите му?
    Има логика.
    Нещо от сорта,че Тошко е знаел мръсни тайни от баща си и дядо си за червените милионери с куфарчета.Бил им искал чат пат пари и на някой му е писнало.
    А и при самоубиец нали поп не ходи,а него го опяха.Може и семейството да има такива съмнения.

    Коментиран от #20

    09:15 02.09.2025

  • 16 туч

    1 0 Отговор
    Темата ми е безинтересна и тогава и сега. Не пишете повече за него - празен живот, макар че, с оглед на потеклото си, можеше да постигне големи успехи.

    09:16 02.09.2025

  • 17 Бинго бонго

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости":

    Това е най-вероятната причина засега, но според предаването "Зловещо", проклятието на Людмила Живкова го е застигнало.

    09:16 02.09.2025

  • 18 фен

    1 0 Отговор
    Ако утре пуснете материал за Гала, искам да кажа, че ще напиша същото за нея, което написах за Глория, вчера за Катето, днес за Райкова и изобщо за всички близки до сърцето ми същества. Да не се повтарям, де. Хубав ден.

    09:19 02.09.2025

  • 19 Хмм

    1 0 Отговор
    Тодор Славков беше амбициозен, искаше да стане политик като дядо си, основа партия, но с алкохол, наркотици и приятели като Евгени Минчев няма как да стане, всички забелязали че е в депресия, тази си измисля глупости, прави се на интересна, за да я забележат и да ѝ гледат предаването

    09:19 02.09.2025

  • 20 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зрител":

    и дъщерята на Жельо Желев я опяха, при това я намериха от охраната, а желев беше в чужбина, антидепресантите дотам водят

    09:23 02.09.2025