Венета Райкова: Тодор Славков не се е самоубил, бил е убит

Бившето гадже на Тодор Славков Венета Райкова изобщо не вярва, че той се е самоубил, пише bgdnes.bg. Новата водеща на "Преди обед" разкри мислите си пред криминалния психолог д-р Тодор Тодоров.
Тя каза, че Тодор Славков не е човекът, който хората си представят от телевизията. Познава го от 2000-та година и не го е виждала да се напива или да използва наркотици. Било му малко тежко, че приятелите го наричали Внука на царя, но той казвал, че е имал хубаво детство. После му се случва обвинението в изнасилване, за което лежи в затвора, но накрая е оправдан.
Въпреки всички тези неща Райкова не видяла никакви суицидни мисли и затова не може да поярва, че се е самоубил. Последно двамата разговаряли преди 2 години. Райкова разпиля и версията, че Славков е сложил край на живота си на датата, на която умира майка му. Всъщност Людмила Живкова е починала на 20-ти юли, а не на 21-ви, когато си отиде Тодор Славков.
Така се оказва, е Венета Райкова по-вярва на версията, че Славков е убит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
На тая що й знае сливата!
А може би е замесена жена?
До коментар #1 от "1488":Ме стиснеш за Джорджано..
До коментар #11 от "Елементарно":2-3 дена хванаха голяма пратка с кокаин, който е трябвало, той да охранява през територията, бяха дипломати май от Конго.. Ти имаш ли връзки с дипломати в Конго?
До коментар #12 от "въпросче":Чете ли какво казват приятелите му?
Има логика.
Нещо от сорта,че Тошко е знаел мръсни тайни от баща си и дядо си за червените милионери с куфарчета.Бил им искал чат пат пари и на някой му е писнало.
А и при самоубиец нали поп не ходи,а него го опяха.Може и семейството да има такива съмнения.
До коментар #13 от "Глупости":Това е най-вероятната причина засега, но според предаването "Зловещо", проклятието на Людмила Живкова го е застигнало.
До коментар #15 от "Зрител":и дъщерята на Жельо Желев я опяха, при това я намериха от охраната, а желев беше в чужбина, антидепресантите дотам водят
